Завод вибухових речовин і військовий аеродром було атаковано в Нижегородській області РФ — ЗМІ

Військовий аеродром у Нижегородській області Росії сьогодні вночі був атакований безпілотниками

Військовий аеродром «Саваслейка» та завод вибухових речовин у Дзержинську атаковані сьогодні вночі у Нижегородській області. Про це із посиланням на джерела пише видання ASTRA.

У Міноборони РФ сьогодні вранці прозвітували про збиття 8 БПЛА над Нижегородською областю в ніч проти 29 квітня.

«Вночі над територіями двох районів Нижегородської області сили та засоби ППО відбили атаку БПЛА. За попередніми даними, наслідки не зафіксовані», — додав губернатор.

Як з'ясувала ASTRA, безпілотники атакували сьогодні вночі авіабазу «Саваслейка» (в/ч 83122) у міському окрузі Кулебаки у Нижегородській області, а також ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомили джерела ASTRA у силових відомствах України та у рятувальних службах Росії.

Попередньо, військовий аеродром атакували як мінімум 8 БПЛА, 7 з них було збито, а завод — 2 безпілотники. Про наслідки невідомо, співробітників заводу під час атаки евакуювали, з'ясувала ASTRA.

«Саваслейка» — авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії). Востаннє авіабазу атакували у серпні 2024 року.

Завод імені Я. М. Свердлова у Дзержинську виробляє вибухові речовини. Завод включений до списку санкцій України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

23 червня 2023 року завод включений до списку санкцій країн Євросоюзу, також завод знаходиться під санкціями США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Востаннє його атакували 9 квітня 2025 року. Тоді ASTRA з'ясувала, що в результаті атаки на заводі було пошкоджено трубопровідну естакаду та 2 цехи.

Раніше повідомлялося, що вночі 29 квітня Рязань та Нижегородську область Росії атакували безпілотники.