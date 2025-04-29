Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Завод вибухових речовин і військовий аеродром було атаковано в Нижегородській області РФ — ЗМІ

29 квітня 2025, 14:42

Завод вибухових речовин і військовий аеродром було атаковано в Нижегородській області РФ — ЗМІ

Військовий аеродром у Нижегородській області Росії сьогодні вночі був атакований безпілотниками Військовий аеродром у Нижегородській області Росії сьогодні вночі був атакований безпілотниками

Військовий аеродром «Саваслейка» та завод вибухових речовин у Дзержинську атаковані сьогодні вночі у Нижегородській області. Про це із посиланням на джерела пише видання ASTRA.

У Міноборони РФ сьогодні вранці прозвітували про збиття 8 БПЛА над Нижегородською областю в ніч проти 29 квітня.

«Вночі над територіями двох районів Нижегородської області сили та засоби ППО відбили атаку БПЛА. За попередніми даними, наслідки не зафіксовані», — додав губернатор.

Як з'ясувала ASTRA, безпілотники атакували сьогодні вночі авіабазу «Саваслейка» (в/ч 83122) у міському окрузі Кулебаки у Нижегородській області, а також ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомили джерела ASTRA у силових відомствах України та у рятувальних службах Росії.

Попередньо, військовий аеродром атакували як мінімум 8 БПЛА, 7 з них було збито, а завод — 2 безпілотники. Про наслідки невідомо, співробітників заводу під час атаки евакуювали, з'ясувала ASTRA.

«Саваслейка» — авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії). Востаннє авіабазу атакували у серпні 2024 року.

Завод імені Я. М. Свердлова у Дзержинську виробляє вибухові речовини. Завод включений до списку санкцій України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

23 червня 2023 року завод включений до списку санкцій країн Євросоюзу, також завод знаходиться під санкціями США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Востаннє його атакували 9 квітня 2025 року. Тоді ASTRA з'ясувала, що в результаті атаки на заводі було пошкоджено трубопровідну естакаду та 2 цехи.

Раніше повідомлялося, що вночі 29 квітня Рязань та Нижегородську область Росії атакували безпілотники.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Атака БПЛА завод військовий аеродром Нижегородська область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
08:56
Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС
21:19
В окупованому Маріуполі зривають російські прапори
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
08:19
Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
11:11
У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні
09:55
Міноборони РФ заявило про 70 збитих дронів над Кримом
23:00
Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт
19:46
Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»
17:17
У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору
16:58
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
17:55
В Україні не підвищуватимуть тариф на електроенергію. Скільки буде діяти рішення уряду
17:27
У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я
17:15
Загиблий під час вибуху в Підмосков'ї генерал готував матеріали для Путіна щодо ситуації на війні
16:58
Під Торецьком ЗСУ розбили комбінований штурм російської армії, яка атакувала з різних флангів
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
15:15
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули з РФ без органів
14:42
Завод вибухових речовин і військовий аеродром було атаковано в Нижегородській області РФ — ЗМІ
14:35
Сім'ю військового ЗСУ евакуювали з-під обстрілів в Олексіївці
13:23
ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру
13:02
Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені
12:35
Автобус з українцями перекинувся у столиці Польщі: є постраждалі у тяжкому стані
12:29
Пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку
11:58
Північнокорейських військових можуть відправити воювати на територію України
11:44
Російський військовий здався, побачивши український дрон
11:32
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголошено на Дніпропетровщині — ОВА
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
10:58
Три відділення «Укрпошти» закриються у Костянтинівці з 1 травня
10:40
РФ просунулася в Успенівці та біля Котлярівки — DeepState
10:14
У Нікополі РФ обстріляла рятувальників під час ліквідації пожежі
09:56
Вночі 29 квітня росіяни вдарили по Краматорську дроном-камікадзе
усі новини
ВІДЕО
Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: КМУ В Україні не підвищуватимуть тариф на електроенергію. Скільки буде діяти рішення уряду
29 квітня, 17:55
Спікер глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: МЗС Росії У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я
29 квітня, 17:27
Російський штурм на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео Під Торецьком ЗСУ розбили комбінований штурм російської армії, яка атакувала з різних флангів
29 квітня, 16:58
«Легке» поранення окупанта після атаки дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру
29 квітня, 13:23
Пілот МіГ-29 збив «Шахед» вранці. Фото: кадр із відео Пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку
29 квітня, 12:29
Військовий РФ добровільно здався в полон. Фото: кадр із відео Російський військовий здався, побачивши український дрон
29 квітня, 11:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір