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Вночі дрони атакували Волгоградську область РФ

26 грудня 2024, 07:56

Вночі дрони атакували Волгоградську область РФ

Волгоградська область Росії вночі зазнала атаки безпілотників. Ілюстративне фото Волгоградська область Росії вночі зазнала атаки безпілотників. Ілюстративне фото

Уламки БПЛА впали на територію промпідприємства у Котовському районі Волгоградської області РФ. Про це повідомив губернатор Андрій Бочаров.

«Сьогодні вночі черговими силами ППО Міністерства оборони відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Постраждалих немає, пошкодження цивільних та військових об'єктів немає. На місці працюють оперативні служби», — написав глава регіону.

У Міноборони РФ раніше заявили, що сили ППО за ніч знищили п'ять безпілотників над Волгоградською, Воронезькою та Бєлгородською областями.

Нагадаємо, вранці 25 грудня чотири безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новомикільське Тамбовської області РФ. Внаслідок атаки спалахнула котельня. Постраждалих немає. Місцеві жителі стверджують, що пошкоджено завод Мічуріна «Прогрес». Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

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