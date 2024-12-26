Понад 30 російських безпілотників атакували Україну сьогодні вночі

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про кількість збитих безпілотників противника у ніч проти 26 грудня. Ілюстративне фото

У ніч проти 26 грудня російські війська запустили по Україні 31 дрон різних типів. Сили української ППО збили більшість із них. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч проти 26 грудня противник атакував 31 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів з напрямків Орел, Міллерово», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях», — додали у Повітряних силах.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 російських безпілотників-імітаторів було локально втрачено.