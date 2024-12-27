Маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідувати наслідки розливу нафти

Для ліквідації наслідків розливу нафти через аварію двох танкерів до Росії відправляють студентів із окупованого Маріуполя. Фото: Маріупольська міськрада/Telegram

Загарбники відправляють до Росії студентів із окупованого Маріуполя ліквідувати наслідки розливу нафти після аварії двох танкерів. Про це сьогодні повідомляє Маріупольська міська рада.

«Маріупольських студентів фейкового ПДТУ відправляють до російського міста Анапа, щоб ліквідувати наслідки розливу нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.

Окупанти заявляють, що до цього студентів вже відправляли «допомагати у Курській області, а тепер вони їдуть до нового російського міста».

Наразі там уже «допомагають» студенти з окупованого Донецька.

«Таким чином загарбники використовують студентів із окупованих регіонів України у своїх цілях», — повідомляє Маріупольська міськрада.

Нагадаємо, 15 грудня в Чорному морі через аварію з російськими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» стався розлив нафти, що призвів до забруднення прибережної території.