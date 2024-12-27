Стало відомо, скільки засуджених із Донецької області подали заявки на обмін у РФ

Засуджені з Донецької області, які очікують на обмін. Фото: скрін сайту «Хочу до своїх»

Стало відомо, скільки засуджених громадян України з Донецької області подали заявки на участь в обміні полоненими з передачею їх до РФ або ТОТ. У публічному списку сайту «Хочу до своїх» зазначено, що на обмін з-поміж засуджених Донеччини згодні 76 осіб.



Загалом у списку серед цивільних, які висловили бажання бути обміняними та виїхати до РФ або на тимчасово окуповані території, значиться 257 осіб.



Суть проєкту в тому, що на окремому сайті «Хочу до своїх» публікується інформація про притягнутих до відповідальності переважно за злочини проти основ національної безпеки України, вчинені в умовах війни. На сайті розміщуються фото засудженої людини, коротка інформація про обставини вчинення правопорушення, та «згода на обмін», тобто прохання про передачу людини на територію РФ або тимчасово окуповану територію України як військовополоненого «для обміну на громадянина України, який перебуває в полоні РФ». Так виглядає згода:



Засуджені отримали різні терміни ув’язнення — від двох років до довічного. Серед найпоширеніших статей: колабораційна діяльність, поширення інформації про переміщення Збройних Сил України, пособництво державі-агресору.



Серед охочих на обмін є й ті, хто засуджений за державну зраду, заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників. Також у списку є громадяни, які перешкоджали роботі ЗСУ або брали участь у створенні терористичних організацій, як-от «ДНР».



Як раніше писали «Новини Донбасу», в Офісі Омбудсмана України підтвердили, що обмін цивільних ускладнений, оскільки вони не є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій.



«Цивільних осіб ми не маємо права обмінювати. Відповідно до Женевських конвенцій, обміни можливі лише між військовослужбовцями ЗСУ та військовими РФ, які мають статус військовополонених або зниклих безвісти. Водночас є випадки, коли ми повертали людей, що не мали такого статусу. У цьому контексті обміни стосуються виключно комбатантів», — зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець.



За його словами, консультації щодо повернення цивільних, іноземних громадян, громадян РФ, а також обміну представників Московської церкви все ж проводяться.

Станом на зараз, тільки одна людина була обміняна. Це Мехеда Василь, який за грошову винагороду передав Росії інформацію, яка містить державну таємницю.

Мехеда Василь. Фото: скрін сайту «Хочу до своїх»

Варто зазначити, що 12 українських громадських організацій та благодійних фондів вважають, що незаконне утримання цивільних громадян України є грубим порушенням норм міжнародного права з боку РФ, а з огляду систематичність і поширеність цієї практики може врешті бути кваліфікованим як злочин проти людяності.



Водночас на їхню думку ініціатива представників української держави щодо формування «обмінного фонду» з-поміж цивільних українських громадян не відповідає нормам МГП (Міжнародне гуманітарне право) та є виявом непослідовності державної позиції України.



Правозахисні організації закликають державні органи виваженіше комунікувати питання звільнення цивільних громадян України, незаконно позбавлених особистої свободи РФ. Робота зі звільнення зазначеної категорії осіб є предметом кропіткої роботи як України, так і її країн-партнерів, у якій необхідно дотримуватися норм міжнародного права.

На думку правозахисників, проєкт «Хочу к своим» становить загрозу інформаційній безпеці країни, а також ставить під сумнів в очах країн-партнерів прихильність України до поваги до прав людини, а тому доцільно щонайменше:

закрити доступ широкого кола користувачів до сайту;

продовжувати пошук шляхів повернення цивільних, незаконно утримуваних у РФ, – шляхів, які не мають призводити до нівелювання правових гарантій, закріплених міжнародним гуманітарним правом для українських громадян;

активізувати роботу Міжнародної Платформи за звільнення цивільних, незаконно затриманих РФ (International Platform for the Release of Civilians Illegally Detained by the Russian Federation);

забезпечувати справедливий та якісний розгляд справ щодо злочинів проти національної безпеки й з огляду на масштаб таких злочинів сприяти створенню механізмів належного реагування та запобігання таким злочинам.

Державні органи своєю чергою зазначають, що метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупаційними силами РФ.



Ці особи можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні. За попередніми оцінками, Росія утримує близько 16 000 цивільних заручників.