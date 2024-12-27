Російська ФСБ заборонила уродженцю Маріуполя в'їзд до міста

Сергію Моржову заборонили в'їзд до Маріуполя. Фото: особистий архів

Уродженцю Маріуполя Донецької області Сергію Моржову російська ФСБ заборонила в'їзд до окупованого міста. Хлопець припускає, що йому заборонено заїжджати не тільки до рідного міста, але і на всі окуповані території. Про це він розповів кореспондентові «Новин Донбасу».



За словами Сергія, люди які представились співробітниками Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) навідались до квартири, де зараз живе його рідний брат в Маріуполі. Силовики заявили, що розшукують Сергія. Та повідомили, що йому нібито заборонено в'їзд до рідного міста. Про причини такого рішення не вказали, хоча хлопець зазначив, що це, скоріше за все, через його активну проукраїнську позицію, а також підтримку ЛГБТ-спільноти. Цікаво, що в розмові з братом Сергія ці люди зазначили, що знають про те що Моржов не проживає на окупованій території, і вони навіть знають в якій країні і місті перебуває чоловік.





До 2021 року Сергій брав активну участь у громадських ініціативах у Маріуполі, коли був студентом Маріупольського державного університету.





Моржов виїхав з України до початку повномасштабної війни, на початку грудня 2021 року через сімейні обставини. Зараз маріуполець працює на різдвяному ярмарку в одному з міст за кордоном(з питань безпеки ми не розкриваємо в якій саме країні мешкає Сергій), а також займається соціально-культурним проєктом для людей похилого віку з України. Хлопець мріє вступити до школи мистецтв.



Нагадаємо, у 2022 році з Херсонської області було вивезено семеро дітей. Вони досі залишаються у Російській Федерації.