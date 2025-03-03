Під Покровськом російські війська хочуть перетнути і взяти під контроль трасу на Дніпро – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку російська армія хоче перетнути та взяти під контроль трасу на Дніпро. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, окупанти навіть трохи відкотилися в порівнянні з ситуацією, яка була два тижні тому, коли контратаки ЗСУ у селі Піщане та селищі Котлине застали їх зненацька і частина землі була відбита.



«Вони досі досить активно наступають у напрямку того ж таки Піщаного, намагаючись виправити ситуацію. Однак самі росіяни скаржаться, що у них починає бракувати особового складу, що для Росії просто неймовірно звучить. Вони скаржаться, що українські дрони домінують у повітрі саме на цьому відрізку. І вони скаржаться, що не дуже ефективними стали керовані авіабомби. У загальній сумі це дає велику смертність серед росіян та неможливість ефективно розвивати наступ саме у тому напрямку, який вони визначали. Вони справді дуже хотіли перетнути трасу, взяти її під вогневий контроль, потім – під фізичний. І якщо у них все йтиме саме так, як зараз, то цього, швидше за все, не станеться», – заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у місті Торецьк Донецької області.