Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Під Покровськом російські війська хочуть перетнути і взяти під контроль трасу на Дніпро – ЗСУ

03 березня 2025, 22:41

Під Покровськом російські війська хочуть перетнути і взяти під контроль трасу на Дніпро – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку російська армія хоче перетнути та взяти під контроль трасу на Дніпро. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Однак, за його словами, окупанти навіть трохи відкотилися в порівнянні з ситуацією, яка була два тижні тому, коли контратаки ЗСУ у селі Піщане та селищі Котлине застали їх зненацька і частина землі була відбита.

«Вони досі досить активно наступають у напрямку того ж таки Піщаного, намагаючись виправити ситуацію. Однак самі росіяни скаржаться, що у них починає бракувати особового складу, що для Росії просто неймовірно звучить. Вони скаржаться, що українські дрони домінують у повітрі саме на цьому відрізку. І вони скаржаться, що не дуже ефективними стали керовані авіабомби. У загальній сумі це дає велику смертність серед росіян та неможливість ефективно розвивати наступ саме у тому напрямку, який вони визначали. Вони справді дуже хотіли перетнути трасу, взяти її під вогневий контроль, потім – під фізичний. І якщо у них все йтиме саме так, як зараз, то цього, швидше за все, не станеться», – заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у місті Торецьк Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Дніпро Покровський напрямок
Люди
Віктор Трегубов
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті контроль Траса Контратаки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову
09:15
У Криму Росгвардія охороняє поранених, щоб вони не втекли
08:56
У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі
15:59
МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували
15:50
Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська
14:48
«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
усі новини
23:11
У Білогорівці складна ситуація: українським військам важко проводити ротацію – ЗСУ
23:00
Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову
22:41
Під Покровськом російські війська хочуть перетнути і взяти під контроль трасу на Дніпро – ЗСУ
22:04
Безпілотники масовано атакували нафтобазу в Ростовській області: виникла пожежа, її не можуть загасити через сильний вогонь
21:36
Сирський розповів, у битві за яке місто Росія зазнала найбільших втрат
20:37
Прикордонники знищили танки, артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Краматорському напрямку
19:30
У ГУР назвали кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України
18:41
Російська армія змінила тактику наступу в Торецьку – ЗСУ
17:33
Українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку: кадри
17:15
У Британії заявили про кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні
17:05
Сили оборони збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2
16:33
ЗСУ знищили операторів ворожих дронів ударом FPV
16:31
Російська армія просунулася під Покровськом та в Луганській області – DeepState
16:20
Defense Express: Які види зброї та скільки США можуть заблокувати для України
15:40
Удар баллістикою по полігону на Дніпропетровщині: Сирський розкрив деталі
15:40
У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія
15:39
Дональд Трамп пообіцяв завтра увечері розповісти «все як є»
14:45
Міноборони виділить 7,7 млрд грн на паливо для армії
13:53
У Твері спалено командний пункт ППО С-300
13:52
Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила російська армія за тиждень: відповідь Зеленського
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: соцмережі Безпілотники масовано атакували нафтобазу в Ростовській області: виникла пожежа, її не можуть загасити через сильний вогонь
03 березня, 22:04
Знищений російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили танки, артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Краматорському напрямку
03 березня, 20:37
Російський військовий у прицілі снайпера НГУ. Фото: кадр із відео Українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку: кадри
03 березня, 17:33
СОУ збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2. Фото: кадр із відео Сили оборони збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2
03 березня, 17:05
У Кам'янському стався вибух на заводі "Каметсталь". Фото: кадр із відео У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія
03 березня, 15:40
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила російська армія за тиждень: відповідь Зеленського
03 березня, 13:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір