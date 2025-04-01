ДБР викрило схему переведення військових у тил за гроші

Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему переведення військовослужбовців із передової до тилових підрозділів. Серед фігурантів — ексзаступник начальника штабу одного з командувань ЗСУ.







За даними слідства, він використовував свої зв'язки й повноваження, щоб впливати на військове керівництво. У середньому вартість незаконного переказу становила 8 тис. доларів США.



Гроші розподілялися між організаторами, які шукали «клієнтів» і домовлялися про переказ. У межах розслідування чотирьом організаторам схеми та чотирьом військовим, які скористалися послугою, повідомили про підозру.



Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство перевіряє понад 150 випадків можливого незаконного переведення в тил.