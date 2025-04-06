На Донеччині через російські обстріли за добу постраждала одна людина, багато будинків пошкоджено

Російські військові протягом минулої доби сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 6 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
Покровський район. У Покровську пошкоджено складське приміщення. У Малинівці Гродівської громади зруйновано будинок.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 будівля зруйнована та 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю та лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. У Старій Миколаївці та Зорі Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів. У Тихонівці Миколаївської громади поранено людину.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки.
З лінії фронту евакуйовано 84 особи, у тому числі 26 дітей, зазначив начальник ОВА.
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