На Донеччині через російські обстріли за добу постраждала одна людина, багато будинків пошкоджено

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 5 квітня. Фото: ОВА

Російські військові протягом минулої доби сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 6 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську пошкоджено складське приміщення. У Малинівці Гродівської громади зруйновано будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 будівля зруйнована та 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю та лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. У Старій Миколаївці та Зорі Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів. У Тихонівці Миколаївської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 84 особи, у тому числі 26 дітей, зазначив начальник ОВА.