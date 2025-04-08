ЗСУ відкинули росіян біля Шевченка Донецької області — DeepState

Біля Шевченка Донецької області Сили оборони України мали успіх. Карта: DeepState

Сили оборони України відкинули супротивника біля селища Шевченко Покровської громади Донецької області. Про це сьогодні повідомляють аналітики проекту DeepState.

Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті бойових дій.

У той же час російська армія змогла просунутися в районі трьох населених пунктів, зокрема в Курській області РФ: там противник мав успіх у Гуєва.

Російська армія також просунулась на Лиманському напрямку біля Новолюбівки Донецької області.

Зазначається, що ЗС РФ мали також успіхи на Краматорському напрямку — у Часовому Ярі, де змогли просунутися.

Аналітики також повідомили увечері 7 квітня про ситуацію у населеному пункті Лисівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Там росіянам вдалося закріпитися у східній частині села, ЗС РФ намагаються повністю захопити його, завдаючи атак з північної та західної частин.

«Сили оборони завдають ударів по передовим групам ворога і перетворюють Лісівку на кілзону», — зазначають аналітики.