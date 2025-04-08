Українська армія частково відбила селище Шевченко під Покровськом – DeepState

Ситуація у селищі Шевченко. Фото: карта DeepState

У березні-квітні Сили оборони України після фактично повної окупації селища Шевченко на Донеччині розпочали наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, для наступу залучили одні з найкращих українських сил на Покровському напрямку.



«За березень особливо багато було кадрів із Шевченко. ЗСУ фіксувалися навіть на південних околицях, а ворог – також по всьому селищу. Це пов'язано з тим, що, розуміючи важливість подальшого оточення Покровська, ворог почав заводити великі групи піхоти. І це разом з тим, що у селищі було розквартировано велику кількість особового складу противника, включаючи тих, хто забезпечує зв'язок та аеророзвідку. Силам оборони вдалося частково зайняти селище. При цьому ворог намагається повернути контроль. Через взаємну деградацію у війні тактичного рівня з обох боків, викликану масовим використанням дронів та делегуванням ним ключових завдань, дуже часто відбувається «вінегрет» з позицій», – сказали в DeepState.

Нагадаємо, що ЗСУ не дали армії РФ захопити звільнене село на Луганщині, знищено пів батальйону росіян.