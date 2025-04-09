У казармі Таманської дивізії у Підмосков'ї стався вибух

На території 147-го артилерійського полку під Одинцовим в Підмосков'ї, що входить до 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, напередодні ввечері стався вибух.

Про це повідомляє місцевий канал MNS із посиланням на джерело. Інших підтверджень інформації наразі немає.

За попередніми даними, вибух пролунав в одній із казарм. Причиною інциденту став невстановлений предмет. В результаті постраждали шестеро військовослужбовців строкової служби — усі вони дістали осколкових поранень та госпіталізовані. Стан солдатів оцінюється як середньої тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група. Офіційних коментарів від Міністерства оборони Росії на час публікації не було.

Раніше повідомлялося, що військовий аеродром був атакований сьогодні ударними безпілотниками в Оренбурзькій області Росії.