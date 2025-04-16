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В історичному районі Маріуполя окупанти планують знести вцілілі будівлі

16 квітня 2025, 17:05

В історичному районі Маріуполя окупанти планують знести вцілілі будівлі

Окупаційна влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі Маріуполя. Джерело: Андрющенко Тime Окупаційна влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі Маріуполя. Джерело: Андрющенко Тime

У Маріуполі російська окупаційна влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі міста. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його інформацією, в історичному районі «Гавань», що вцілів під час боїв за місто, планують побудувати так званий «громадсько-діловий центр».

«Це остання реальна історична частина Маріуполя, яка вціліла. Саме тут був перший порт, який дав розвиток місту. Тут мешкала історія. І вся вона тут майже не постраждала. Однак, кого це цікавить?», — написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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