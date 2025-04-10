Бронегрупа РФ прорвалася під Торецьком, але її знищили

Прорив бронемашин РФ під Торецьком. Фото: RST

Бронегрупа російських військових на двох бронемашинах СТС «Ахмат» прорвалася з Торецька і вийшла на оперативний простір.



Після цього техніка пройшла близько 4 км і зайшла на околицю тилового населеного пункту Плещіївка, повідомляє Telegram-канал RST.



За даними карти, загальна протяжність прориву становила близько 7 км.



«На щастя, групу було повністю ліквідовано FPV-дронами та скидами», - наголошується в повідомленні.

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