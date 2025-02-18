Поражение северокорейской САУ на Луганщине: в ВСУ ответили, есть ли войска КНДР на Донбассе

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Фото: личная страница Волошина в Фейсбук

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» военные КНДР не были замечены. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



Однако, по его словам, это первый случай, когда Силы беспилотных систем ВСУ, в частности бойцы 412-го полка беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили редкую северокорейскую САУ М-1978 «Коксан» с пушкой калибром 170-мм.



«Как она появилась в Луганской области у захватнической армии и на территории Украины остается только догадываться. Хотя в отрытых источниках была информация, что КНДР передавала России свои самоходные артиллерийские установки «Коксан». Но как бы то ни было, наши несокрушимые воины в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу непоправимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, в воде и в воздухе, препятствуют воплощению захватнических планов оккупантов», – отметил Волошин.

Напомним, что впервые САУ «Коксан» на российском вооружении заметили в октябре 2024 года.