США и РФ договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию — Госдепартамент США

В Госдепартаменте рассказали об итогах встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии. Фото: FOX News

По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, одной встречи переговорщиков «для установления прочного мира» в Украине мало, стороны будут встречаться еще, передает Reuters.

Она отметила, что Россия и США договорились «создать механизм консультаций для устранения раздражителей» в двусторонних отношениях. Этот механизм, по ее словам, нужен «для нормализации работы соответствующих дипломатических миссий».

Брюс добавила, что стороны договорились «как можно скорее положить конец конфликту в Украине таким образом, чтобы он был прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», пишет Reuters.

Кроме того, Россия и США хотят «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также экономическим и инвестиционным возможностям». По мнению сторон, они появятся «в результате успешного завершения конфликта в Украине».

В свою очередь, американский телеканал Fox News сообщает, что РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, затем подписание окончательного соглашения.

Ранее сообщалось, что участвовавшие в переговорах помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что они «прошли неплохо».