Удар FPV-дрона по машине оккупантов: все сгорели на месте

В результате удара FPV-дрона по машине оккупантов все сгорели на месте. Фото: кадр из видео

Удар FPV-дрона по автомобилю с российскими военными привел к полному уничтожению техники и ликвидации экипажа. Видео с последствиями атаки опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, что от машины остался лишь обгоревший каркас, а внутри — следы уничтоженных оккупантов.



Судя по останкам, в автомобиле находились трое российских военных. По словам комментатора на видео, удар был нанесен FPV-дроном с фугасной боевой частью.



«Как теперь получить гробовые жёнушкам — неизвестно», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Ранее на Новопавловском направлении ВСУ уничтожили танк Т-90 с помощью ПТРК Javelin.