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Удар FPV-дрона по машине оккупантов: все сгорели на месте

18 февраля 2025, 16:44

Удар FPV-дрона по машине оккупантов: все сгорели на месте

В результате удара FPV-дрона по машине оккупантов все сгорели на месте. Фото: кадр из видео В результате удара FPV-дрона по машине оккупантов все сгорели на месте. Фото: кадр из видео

Удар FPV-дрона по автомобилю с российскими военными привел к полному уничтожению техники и ликвидации экипажа. Видео с последствиями атаки опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».

На кадрах видно, что от машины остался лишь обгоревший каркас, а внутри — следы уничтоженных оккупантов.

Судя по останкам, в автомобиле находились трое российских военных. По словам комментатора на видео, удар был нанесен FPV-дроном с фугасной боевой частью.

«Как теперь получить гробовые жёнушкам — неизвестно», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

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