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Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах

13 февраля 2025, 21:40

Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах

Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах

Российские суды на оккупированных территориях массово отказывают шахтерам в удовлетворении исков о задолженности по зарплате за 2016–2022 годы. Об этом заявили в «Восточной правозащитной группе» (ВПГ).

Правозащитники сообщили, что задолженность перед шахтерами Донбасса, скопившаяся с 2016 года, составляет несколько миллиардов рублей и не будет выплачена, так как оккупационные суды получили указание отказывать в удовлетворении исков.

«Шахты, на которых они работали, ликвидированы — теперь никто не несет ответственности за долги. Суды объясняют отказ «отсутствием юридического лица», которое могло бы выплатить долги, а также нежеланием России увеличивать нагрузку на региональный бюджет», — сообщили в организации.

Кроме этого, многим жителям оккупации отказывают в пенсионных выплатах, ссылаясь на юридическую «непризнанность» их трудового стажа согласно «законам ЛДНР».

«Вместо выплат шахтеров отправляют в ряды оккупационных войск РФ, обещая за это компенсации, которых они, вероятно, тоже не получат», — отмечают в ВПГ.

Ранее оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.

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