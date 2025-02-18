Российские захватчики сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть повреждения

Россияне атаковали Константиновскую громаду. Фото: Сергей Горбунов

Константиновская громада Донецкой области снова попала под атаку 18 февраля. Россияне повредили учебное заведение, использовав авиационные бомбы. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Новодмитровскому старостинскому округу. Атака была осуществлена с использованием авиационной бомбы ФАБ-250», — отметил он.





По предварительным данным, в результате удара пострадавших нет, повреждено здание учебного заведения.



Ранее мы писали, что утром 18 февраля российская армия несколько раз нанесла удар по Константиновской громаде Донецкой области. Известно, что повреждены фасады домов.