В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра

В Киеве спасатели вытащили собаку из Днепра. Фото: кадр из видео

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли собаку, провалившуюся под лед на заливе Собачье устье в Оболонском районе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в столице.







«Пёс, увидев лебедя, бросился к нему, но лед оказался слишком тонким. Животное провалилось в ледяную воду и не могло выбраться самостоятельно», — говорится в сообщении.



На помощь пришли водолазы ГСЧС: с помощью специального оборудования они вытащили четвероногого из воды.



Спасатели напомнили владельцам собак быть осторожными и не отпускать своих животных на тонкий лед, соблюдая правила безопасности.

Напомним, на оккупированной территории Донецкой области собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья.