В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли собаку, провалившуюся под лед на заливе Собачье устье в Оболонском районе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в столице.
«Пёс, увидев лебедя, бросился к нему, но лед оказался слишком тонким. Животное провалилось в ледяную воду и не могло выбраться самостоятельно», — говорится в сообщении.
На помощь пришли водолазы ГСЧС: с помощью специального оборудования они вытащили четвероногого из воды.
Спасатели напомнили владельцам собак быть осторожными и не отпускать своих животных на тонкий лед, соблюдая правила безопасности.
Напомним, на оккупированной территории Донецкой области собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья.
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