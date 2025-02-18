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В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра

18 февраля 2025, 17:12

В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра

В Киеве спасатели вытащили собаку из Днепра. Фото: кадр из видео В Киеве спасатели вытащили собаку из Днепра. Фото: кадр из видео

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли собаку, провалившуюся под лед на заливе Собачье устье в Оболонском районе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в столице.



«Пёс, увидев лебедя, бросился к нему, но лед оказался слишком тонким. Животное провалилось в ледяную воду и не могло выбраться самостоятельно», — говорится в сообщении.

На помощь пришли водолазы ГСЧС: с помощью специального оборудования они вытащили четвероногого из воды.

Спасатели напомнили владельцам собак быть осторожными и не отпускать своих животных на тонкий лед, соблюдая правила безопасности.

Напомним, на оккупированной территории Донецкой области собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья.

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