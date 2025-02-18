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В Турции состоялись переговоры Зеленского и Эрдогана

18 февраля 2025, 15:04

В Турции состоялись переговоры Зеленского и Эрдогана

Лидеры Турции и Украины провели переговоры в Анкаре. Фото: https://www.aa.com.tr Лидеры Турции и Украины провели переговоры в Анкаре. Фото: https://www.aa.com.tr

Во вторник, 18 февраля, состоялась встреча Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Визит прошел в закрытом режиме. Об этом передают турецкие СМИ.

Эрдоган приветствовал Зеленского у входа в президентский комплекс. Лидеры сделали памятное фото на фоне государственных флагов Турции и Украины.

По завершении двусторонней встречи глав государств состоится совместная пресс-конференция президентов.



Как отмечается, 17 февраля о встрече сообщил руководитель управления по вопросам коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

По его словам, в ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех его аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.



Кроме того, состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах.

Ранее мы писали, что в столице Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо»

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