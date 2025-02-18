На Луганщине ВСУ впервые за время войны поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан»

Удар по северокорейской САУ «Коксан» на Луганщине. Фото: кадр из видео

В Луганской области 412-й полк беспилотных систем ВСУ впервые за время войны поразил редкую северокорейскую САУ М-1978 «Коксан» с пушкой калибром 170-мм. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километров, а активно-реактивным – 54-60. Скорость стрельбы – два выстрела в течение пяти минут. Обслуживают эту машину восемь человек: механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков.



Впервые САУ «Коксан» на российском вооружении заметили в октябре 2024 года. Ее первое боевое применение зафиксировали еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Напомним, что спецслужбы Украины дистанционно подорвали очки российских операторов FPV-дронов, в результате чего оккупанты лишились зрения.