Россияне атакуют дронами на оптоволокне во время строительства линии обороны ВСУ

Дрон РФ на оптоволокне проникает внутрь техники. Фото: кадр из видео

Во время возведения оборонных сооружений украинскими военными россияне применяют дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Видео атаки опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».



На кадрах заметно, как несколько дронов противника отслеживают процесс строительства линии обороны, а затем наносят удары по команде, выполняющей работы.

ВС РФ атакуют дронами строительство линий обороны ВСУ. Фото: кадр из видео

Сначала враг атакует персонал, а затем переключается на технику, целенаправленно направляя дроны внутрь машин.

ВС РФ атакуют дронами строительство линий обороны ВСУ. Фото: кадр из видео

Напомним, на Покровском направлении во время строительства фортификаций российский дрон убил двух человек.