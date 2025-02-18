Россияне атакуют дронами на оптоволокне во время строительства линии обороны ВСУ

Во время возведения оборонных сооружений украинскими военными россияне применяют дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Видео атаки опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».
На кадрах заметно, как несколько дронов противника отслеживают процесс строительства линии обороны, а затем наносят удары по команде, выполняющей работы.
ВС РФ атакуют дронами строительство линий обороны ВСУ. Фото: кадр из видео
Сначала враг атакует персонал, а затем переключается на технику, целенаправленно направляя дроны внутрь машин.
ВС РФ атакуют дронами строительство линий обороны ВСУ. Фото: кадр из видео
Напомним, на Покровском направлении во время строительства фортификаций российский дрон убил двух человек.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях