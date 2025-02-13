В группировке «ДНР» заявили, что рассчитывают на разработку лития и других редкоземельных металлов на территории Донбасса, которую захватила российская армия.



«К разработкам еще не приступили, проводятся специалистами работы предварительные, потому что территории недавно освобожденные, там предстоит еще поработать и по разминированию, и по прочему. Но я вам скажу, что очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального», — заявил глава оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин.



Он утверждает, что основные запасы лития и титана, которые есть на Донбассе, уже захвачены Россией.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет «дарить» Западу свои запасы, но предлагает взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.



Украина еще не приступила к основательной добыче редкоземельных металлов — это дорогостоящие процессы, требующие многомиллионных инвестиций. Но исследования указывают на большой потенциал возможной их добычи.



Кроме этого, значительная часть месторождений редкоземельных элементов находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Может ли это стать предпосылкой для возможной деоккупации восточных территорий Украины — разбирались «Новости Донбасса».

Президент Владимир Зеленский заявил западным журналистам, что Киев не намерен «отдавать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.



По его словам, на данный момент менее 20% минеральных ресурсов Украины находятся под контролем России, в том числе около половины запасов редкоземельных металлов. Часть из них Россия уже может начать передавать своим союзникам — Северной Корее и Ирану — в обмен на людей, деньги и оружие.