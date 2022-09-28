Явка під 99%. Як у «Л-ДНР» отримали такі високі результати на «референдумах»

«Референдум» у Донецьку. Фото: «ДАН»

«Референдуми» відбулися. Про це окупаційна влада заявила ще до закінчення голосування, коли в ньому нібито взяли участь 50% мешканців «Л-ДНР». Увечері 27 вересня на окупованому Донбасі опублікували результати, в яких явка просто вражаюча — до 98%. Чи це можливо? «Новини Донбасу» підрахували, чи насправді відповідають дані про результати.

«ДНР»: голосували всі – і дорослі, і діти

«Центрвиборчком ДНР» заявляє, що в окупованій Донецькій області явка склала 97,5%, за приєднання до Росії висловилися 99,2%. Загалом нібито проголосували 2,1 мільйона людей.



За даними «Головного управління статистики ДНР», станом на 1 березня 2022 року чисельність постійного населення «республіки» становила близько 2,2 мільйона. Тобто, якщо відібрати 2,5% тих, хто проігнорував цю подію, виходить, що в «референдумі» взяли участь майже всі, хто проживає в «ДНР». Включно з неповнолітніми. До речі, про те, що голосуватимуть і діти, напередодні говорили у Службі безпеки України.



Це цілком імовірно з огляду на те, як проводився «референдум». Сам Денис Пушилін не наполягав на конфіденційності та поставив позначку у «бюлетені» посеред вулиці. Люди голосували на лавках та дитячих майданчиках. Не викликає сумнівів і фейковість «бюлетенів». Як і в 2014 році їх просто друкували мільйонами на звичайних принтерах. У телеграм-каналах публікують фото, де «комісії» рахують порожні «бюлетені».



Але повернемось до цифр. У «ДНР» можуть апелювати до того, що цього року було окуповано південь Донецької області. Проте, судячи з кількості виборців, які брали участь у місцевих виборах у 2020 році, у Волноваському та Маріупольському районах правом голосу було наділено близько 400 тисяч осіб. Звідси треба відняти всіх, хто виїхав і загинув. Лише у Маріуполі, за різними даними, загинули до ста тисяч людей. Натомість, за інформацією радника законного мера Маріуполя Петра Андрющенка, підтримали «референдум» одиниці. Тому явку малювали за рахунок самих росіян, яких у Маріуполі зараз мешкає близько 15-20 тисяч. У тому числі кадрових військових РФ. Усі вони також взяли участь у вирішенні долі регіону.



«ЛНР»: проголосувало більше, ніж живе у «республіці»

На Луганщині ситуація аналогічна. Тут явка нібито 94,2%. 98,4% виступили за майбутнє із Росією.



Угруповання «ЛНР» відзвітувало, що проголосували 1,66 мільйонів осіб. Що знову-таки суперечить статистиці самих окупантів, які раніше заявляли, що населення «республіки» становить 1,4 мільйона. Тобто на «референдум» людей прийшло більше, ніж мешкає на цій території.



Знов-таки, можна послатися на те, що цього року додалися Лисичанськ та Сєвєродонецьк, але ці цифри незначні. У мирний час у цих містах проживало приблизно сто тисяч осіб. У липні російські ЗМІ писали, що у Сєвєродонецьку залишилося 10% від довоєнної кількості.



Якщо до явки в 1,66 млн осіб, про які говорять окупанти, додати 6% тих, хто не прийшов на референдум, виходить близько 1,8 мільйонів. Така кількість виборців була на всій Луганщині у 2012 році, коли тут відбулися останні законні вибори.



«З урахуванням катастрофічної щорічної негативної різниці між кількістю народжених та померлих на території так званої "ЛНР", у організаторів "референдуму" — виходить, що населення за ці роки зменшилося лише на 60 тисяч осіб. У ці 60 тисяч різниці входять не лише померлі, а й сотні тисяч переселенців у межах України — лише протягом весни-літа 2022 офіційно зареєстрованих понад 320 тисяч переміщених осіб. Багато хто ще не зареєструвався або користується довідкою, отриманою 7-8 років тому. Десятки тисяч луганчан поїхали до країн Європи. У ці 60 тисяч різниці увійшли загиблі та скалічені, яких Росія примусово мобілізувала під час вторгнення. Напевно, і полонені, і зниклі безвісти», — пише голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Що далі?

Незважаючи на жонглювання цифрами, у світі пропагандистів «референдуми» пройшли, «згідно з усіма нормами міжнародного права та за участю понад сотні міжнародних спостерігачів із трьох десятків країн».



За словами російського політолога Сергія Маркова, у Кремлі приємно вражені настільки високою явкою. Незважаючи на такий нібито несподіваний і приголомшливий результат, захоплення нових територій, зважаючи на все, потішило Путіна менше, ніж анексія Криму. За словами Дмитра Пєскова, лідер Кремля не планує виступати зі зверненням щодо приєднання до Росії «Л-ДНР» та частин Запорізької та Херсонської областей. Пєсков також додав, що Путін планує зустрітися з «главами республік» Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником, але точну дату ще не визначено.



У той же час і Пушилін, і Пасічник вже вирушили до Москви для «подальших юридичних процедур» щодо входження територій до складу РФ. «Л-ДНР» нібито приєднаються до Росії у статусі «республік». За інформацією того ж таки Сергія Маркова, відбудеться це 4 жовтня. Цього дня призначено засідання Ради Федерації. Також 3 та 4 жовтня пройдуть засідання Держдуми. Після цього і стане зрозуміло, як Росія приєднає окуповані території. До речі, за словами Дениса Пушиліна, він має намір захопити всю територію Донецької області. За його словами, після псевдореферендумів російська армія нібито виходить на новий етап ведення бойових дій. Мабуть, він має на увазі підвіз на передову щойно мобілізованих росіян. Без відповідного екіпірування та бойового досвіду.