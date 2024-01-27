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Пункты пересечения границы Украины со Словакией: что нужно знать

Анастасия Кирилова
27 января 2024, 08:20

Пункты пересечения границы Украины со Словакией: что нужно знать

Пункт пересечения границы Украины и Словакии. Фото: roadsweb.wordpress.com Пункт пересечения границы Украины и Словакии. Фото: roadsweb.wordpress.com

После полномасштабного вторжения России много граждан Украины выехали в соседнюю Словакию и проживают там на постоянной основе. Другие проезжают страну транзитом, направляясь в другие государства Евросоюза. Для людей, желающих приехать в Словакию, сейчас действуют автодорожные, железнодорожный и пешеходный пункты пересечения границы. Подробнее об их работе и условиях пересечения — в материале «Новостей Донбасса». 

Въезд в Словакию разрешен всем людям: как украинцам, так и гражданам других государств, которые находятся в Украине. В качестве туриста в стране можно находиться 90 дней в полугодии. Также здесь можно получить защиту от войны, оформив соответствующие документы. Для пересечения границы обязательно необходимо иметь заграничный биометрический паспорт и желательно страховку. Даже если ее не требуют пограничники, в стране она будет необходима.

Пересечение границы со Словакией поездом

Проезд в Словакию по железной дороге осуществляется через пункт пропуска «Чоп — Чьерна-над-Тисой». Пересечение пешком или на велосипеде на нем невозможно. Работает круглосуточно. Регулярные поезда в Словакию курсируют с железнодорожных станций в городах Мукачево и Чоп. Билеты можно приобрести на официальном сайте «Укрзализниці» или непосредственно в кассах вокзалов.

От станции Мукачево ежедневно курсируют два поезда в Словакию:

  • № 961 Мукачево — Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на ст. Кошице в 18:17;
  • № 963 Мукачево — Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на ст. Кошице в 21:33.

В городе Кошице также можно осуществить пересадки в зависимости от направления путешествия. Например, если нужно добраться до столицы Словакии, возможно воспользоваться ночным поездом R 614 «Zemplin», который отправляется в 23:45 и прибывает в Братиславу в 05:33.

Подробно обо всех доступных железнодорожных рейсах из Украины за границу можно узнать по ссылке.

Словацкая Республика. Иллюстративное фото из открытых источников

Переезд словацкой границы на авто

Попасть в Словакию на авто можно через пункты пересечения границы «Ужгород — Вишне Немецкое» и «Малый Березный — Убля». Они также работают в режиме 24/7. Через первый разрешен проезд для автобусов, легковых авто, грузовиков, в том числе с гуманитарной помощью. Второй доступен и для пешеходов, но для грузовиков и микроавтобусов действует ограничение — до 3,5 т.

Для получения разрешения на въезд в Словацкую Республику необходимо иметь международную автомобильную страховку — «зеленую карту», водительское удостоверение. Большинство дорог в Словакии бесплатные для авто весом до 3,5 т.

Из нескольких украинских городов, чаще всего это Ужгород и Мукачево, в Словакию курсируют прямые автобусные рейсы.

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Отметим, в декабре прошлого года словацкие перевозчики, присоединившись к акциям польских, начали блокаду пункта «Вишне Немецкое», из-за чего возникли очереди грузовиков. Впоследствии движение было разблокировано. В январе текущего года о больших очередях пограничники не сообщали. Чтобы следить за очередями в пунктах пересечения границы онлайн, можно воспользоваться интерактивной картой Госпогранслужбы.

Пешеходное пересечение границы со Словакией

Для пешеходов и велосипедистов на границе Украины со Словакией функционирует пункт пересечения «Малые Селменцы — Вельке Слеменце». Работает с 8:00 до 20:00 (09:00 — 21:00 по Киеву) ежедневно. До ближайшего областного города можно доехать общественным автобусом. Далее есть возможность пересесть на междугородние автобусы или поезда в другие города Словакии и соседних государств ЕС.

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