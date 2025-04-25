Зеленский согласился с Трампом: оружия на Крым не хватает, но сдачи не будет

Украина не располагает достаточным количеством оружия для возвращения оккупированного Крыма вооружённым путём. Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, существуют другие способы давления на Россию, которые могут быть использованы для обсуждения территориальных вопросов — но только после безусловного прекращения огня.



«Это правда, то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия. Именно оружия, не людей. Потому что наши люди — это главное, самое главное. Но говорить, что у нас нет армии — это неправда, я так считаю», — сказал Зеленский журналистам 25 апреля.



Он подчеркнул, что Украина не отказывается от борьбы за Крым, но признаёт, что в нынешних условиях вооружённого ресурса недостаточно: «Поэтому я согласен с президентом Трампом, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым».



При этом глава государства отметил наличие других возможных инструментов воздействия на Россию: санкций, экономического и дипломатического давления.



«Чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня», — добавил он.



Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате и в любое время — при условии, что со стороны России прозвучит реальный сигнал о готовности прекратить войну.



«Такой сигнал — это полное безусловное прекращение огня», — уточнил президент.



Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским, Зеленский напомнил о неизменной позиции украинского государства по этому вопросу.



«Наша позиция — она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории — они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории», — подчеркнул он.



Президент также напомнил, что эта позиция поддерживается на международном уровне:



«В этом даже те страны, которые балансируют постоянно относительно между нами и Россией, даже они все признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым».



Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что, по его мнению, Украина «никогда не должна была поднимать вопрос вступления в НАТО», а Крым должен остаться под контролем России.