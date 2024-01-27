Пункти перетину кордону України зі Словаччиною: що потрібно знати

Пункт перетину кордону України та Словаччини. Фото: roadsweb.wordpress.com

Після повномасштабного вторгнення Росії чимало громадян України виїхали до сусідньої Словаччини та проживають там на постійній основі. Інші проїжджають країну транзитом, прямуючи до інших держав Євросоюзу. Для людей, які бажають приїхати до Словаччини, наразі діють автодорожні, залізничний і пішохідний пункти перетину кордону. Детальніше про їхню роботу та умови перетину – у матеріалі «Новин Донбасу».



В’їзд до Словаччини дозволений всім людям: як українцям, так і громадянам інших держав, які на перебувають в Україні. У якості туриста в цій країні можна перебувати 90 днів у півріччі. Також тут можна отримати захист від війни, оформивши відповідні документи. Для перетину кордону обов’язково необхідно мати закордонний біометричний паспорт та бажано страховку. Навіть якщо її не вимагають прикордонники, у країні вона буде необхідною.

Перетин кордону зі Словаччиною поїздом



Проїзд до Словаччини залізницею здійснюється через пункт пропуску «Чоп – Чієрна-над-Тисою». Перетин пішки або на велосипеді на ньому неможливий. Працює цілодобово. Регулярні поїзди до Словаччини курсують із залізничних станцій у містах Мукачево та Чоп. Квитки можна придбати на офіційному сайті «Укрзалізниці» або безпосередньо у касах вокзалів.



Від станції Мукачево щодня курсують два поїзди до Словаччини:

№ 961 Мукачево — Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на ст. Кошице о 18:17;

№ 963 Мукачево — Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на ст. Кошице о 21:33.

У місті Кошице також можна здійснити пересадки залежно від напрямку подорожі. Наприклад, якщо потрібно дістатися до столиці Словаччини, можливо скористатися нічним поїздом R 614 «Zemplin», що вирушає о 23:45 і прибуває до Братислави о 05:33.



Докладно про всі доступні залізничні рейси з України за кордон можна дізнатися за посиланням.

Словацька Республіка. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Переїзд словацького кордону на авто

Потрапити до Словаччини на авто можна через пункти перетину кордону «Ужгород – Вишнє Німецьке» та «Малий Березний – Убля». Вони також працюють в режимі 24/7. Через перший дозволено проїзд для автобусів, легкових авто, вантажівок, зокрема з гуманітарною допомогою. Другий доступний і для пішоходів, але для вантажівок та мікроавтобусів діє обмеження – до 3,5 т.

Для отримання дозволу на в’їзд до Словацької Республіки необхідно мати міжнародну автомобільну страховку – «зелену карту», посвідчення водія. Більшість доріг у Словаччині безкоштовні для авто вагою до 3,5 т.

З кількох українських міст, найчастіше це Ужгород та Мукачево, до Словаччини курсують прямі автобусні рейси.

Зазначимо, в грудні минулого року словацькі перевізники, долучившись до акцій польських, розпочали блокаду пункту перетину «Вишнє Нємецьке», через що виникли черги вантажівок. Згодом рух було розблоковано. У січні поточного року про великі черги прикордонники не повідомляли. Щоб стежити за чергами у пунктах перетину кордону онлайн, можна скористатися інтерактивною мапою Держприкордонслужби.

Пішохідний перетин кордону зі Словаччиною

Для пішоходів та велосипедистів на кордоні України зі Словаччиною функціонує пункт перетину «Малі Селменці – Вельке Слеменце». Працює з 8:00 до 20:00 (09:00 – 21:00 за Києвом) щодня. До найближчого обласного міста можна доїхати громадським автобусом. Далі можна пересісти на міжміські автобуси чи поїзди до інших міст Словаччини та сусідніх держав ЄС.