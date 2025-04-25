РФ нанесла авиаудар по Антоновке, зафиксирован пожар

Результат сброса КАБа в районе Антоновки. Фото: Труха

В небе над Херсонщиной зафиксирован российский Су-34, после этого последовал авиаудар, сообщил телеграм-канал «Труха.Херсон».



По данным местных пабликов, одна из авиабомб упала в районе Антоновки. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил: «КАБ — курсом на Херсон! Между Херсоном и Антоновкой!».



На месте удара возник пожар. После сброса управляемой авиабомбы (КАБ) последовали несколько атак дронами.



Очевидцы сообщают, что столб дыма от пожара виден практически из всех районов Херсона. Официальная информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.