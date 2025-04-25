В Кремле заявили, что обсуждали с США возобновление прямых переговоров Украины и РФ

В ходе встречи главы Кремля Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа 25 апреля обсуждалась тема возможности возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом пишут российские СМИ.



«Я упомянул весьма важный момент, который касается обсуждавшейся темы о возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной», — сказал помощник Путина Юрий Ушаков журналистам в пятницу.



Так он ответил на вопрос СМИ о тематике беседы.



По его словам, трехчасовая беседа носила «конструктивный и полезный характер».



Ранее в пятницу Уиткофф встретился в Москве с главой российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.



Агентство Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США. Затем Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.