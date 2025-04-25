Украина задержала судно, вывозившее зерно из оккупированного Крыма

Судно теневого флота РФ. Фото: ГПСУ

В Чёрном море задержано судно, незаконно перевозившее украинское зерно из оккупированного Крыма, сообщает Госпогранслужба Украины.



Операцию провели совместно Морская охрана и СБУ в рамках мероприятий по противодействию экономическим преступлениям РФ.



Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн пшеницы, вывезенной с временно оккупированных территорий юга Украины. Для сокрытия происхождения груза оно ходило под флагом одной из азиатских стран — типичная схема «теневого флота» РФ.



Во время обыска были изъяты документы, навигационное оборудование и другие доказательства. Судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Расследование продолжается.