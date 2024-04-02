Увидели «русскую весну». Почему жители Донбасса идут воевать за Украину

Истории жителей Донбасса, которые воюют за ВСУ. Коллаж: Новости Донбасса

За 10 лет войны на Донбассе, многие живущие здесь люди успели увидеть, как на их глазах рушились судьбы и как стирали с лица земли города и села. «Новости Донбасса» пообщались с бойцами 81-й отдельной аэромобильной бригады, которые родились на Донбассе и помнят, как начиналось российское вторжение еще в 2014 году.









Мотиватор пойти в ВСУ — «прозаичные вещи»

Вадим — житель Краматорска Донецкой области и военнослужащий 81-й бригады. Сейчас он вспоминает, как в марте–апреле 2014 года начиналась так называемая «русская весна», когда в Славянск и Краматорск вошли боевики во главе с Игорем Стрелковым-Гиркиным и произошли первые бои.



«На тот момент нельзя сказать, что в городе была такая война. В некоторые районы прилетало, а так… Безусловно, трагедия для нас — гибель одного человека, а тогда погибли десятки людей от рук российских оккупантов», — вспоминает военный.



До полномасштабной войны Вадим работал в сети строительных гипермаркетов. Но с 2022 года он принимает участие в боевых действиях. Для него главной мотивацией в этой войне служит защита своих близких и своего родного города. Он с побратимами делает все возможное, чтобы не допустить захват Краматорска, как это было в 2014 году.



«Мотиватором для прохождения военной службы и вообще службы в армии, и участия в этой войне — это такие прозаичные вещи, как защита себя, своих родных, своих близких, своего любимого города и страны. Что тут еще можно сказать? Какие еще должны быть у мужчины мотиваторы? Если ты должен что-то рассказывать в будущем своим детям и внукам, то у них будет зависть от того, что я пережил», — делится военослужащий 81 ОАМБр.

Житель Краматорска Вадим стал бойцом ВСУ. Фото: Новости Донбасса

Товарищу отрезали ухо в плену

Вадим вспоминанает, что с 2014 года он с другими единомышленниками всячески оказывал сопротивление захватчикам и выходил на митинги. Но после захвата админзданий в Краматорске и Славянске, началась охота на проукраинских жителей и активистов.



«Мой товарищ был одним из участников политического движения и оказался "на подвале" у сепаратистов, как их тогда называли. Ему было нанесено физическое увечье — отрезали половину уха. Но ему все же удалось вырваться и покинуть город», — вспоминает боец.

Несколько месяцев 2014 года жителям Славянска и Краматорска пришлось прожить под управлением подконтрольной России группировки «ДНР».



«Беспорядок творился в городе и была неопределенность. Как быть в ситуации, куда и оплачивать ли, получать? То есть как вести бизнес? Наконец, рабочие места и так далее. Город даже замер немного в то время. Ясно, что не может быть никакого развития», — вспоминает он.



Вадим считает, что если бы его родной Краматорск не был освобожден в 2014-м, то его ждала бы такая же судьба, как и все оккупированные территории. За эти годв, по его словам, город стал лучше и даже во время военных действий Краматорск живет: в нем ходит городской транспорт и почти все работает.

Пророссийские боевики в Донецке, 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Первыми жертвами российской агрессии стали русскоговорящие

Другой военный из 81-й отдельной аэромобильной бригады, Олег, родом из Станицы Луганской. Еще будучи подростком он ощутил на себе, что такое «русский мир». После окончания техникума решил стать военным — подписал контракт на 5 лет. Затем ему предложили пройти обучение на офицера в Харьковском военном университете, а через несколько лет началась полномасштабная война.



«В 2014 году, когда началась война и АТО, я заканчивал 9-й класс. В это время начиналась стрельба, различные минометы и "Грады" работали. Моя деревня почувствовала это достаточно сильно, поскольку она находилась всего в 6 км от границы с Россией. А в 2022 году мы выпустились, и первый месяц провели в Харькове, держали оборону. Нашей группе было поручено охранять институт; мы были первыми, кто получил автоматы и надели бронежилеты. Другая часть нашего университета отправилась на позиции, на "ноль", как говорится», — рассказывает Олег.

Пока в первые месяцы полномасштабного российского вторжения Олег сражался в Харьковской области, его брат держал оборону у Волновахи на Донетчине. В те дни российской армии все же удалось прорваться к городу и полностью оккупировать его.



«Меня потом перевели в Краматорск. Я думал, что буду ближе к брату. Хотел разобраться хотя бы в том, что произошло. Но как сказал брат, там Волноваху разнесли до основания. Там, говорит, самолеты сбрасывали какие-то бочки, и все взрывалось. Здания, все до основания разнесли. Говорит, когда выходил на улицу, видел только мертвых — и мирных жителей, и военных», — говорит военослужащий 81 ОАМБр



После этого разговора Олег больше ничего не слышал о своем брате. Сейчас он числится пропавшим без вести.

Уроженец Станицы Луганской Олег пошел служить в рядах ВСУ. Фото: Новости Донбасса

«Абсурдность этой войны в целом заключается в том, что оккупанты заявляют в своей пропаганде, в попытке промывки мозгов людей, что они якобы защищают русскоговорящее население. Но уже с начала 2014 года русскоговорящий Краматорск оказался под давлением тех, кто, даже говоря на русском языке, не имел никакой защиты от возможности быть казненным за что-либо, сказанное в адрес оккупантов или даже за выражение каких-либо взглядов», — говорит Олег.



Вадим также вспоминает, как во время оккупации 2014 года боевики «ДНР» преследовали людей у которых были шарфы футбольных клубов с украинской символикой и как в то время массово грабили местных жителей и частные фирмы.



«Обогащение, корыстные мотивы и все. У них не было никакой идеологии. Опять-таки, возвращаясь к русскоговорящим, мы видим сейчас, что никто столько русскоязычных не уничтожил, как российские оккупанты — в Попасной, Бахмуте, той же Кременной, Рубежном, Лисичанске, Мариуполе… То есть погибших людей, русскоговорящих, которые, возможно, и симпатизировали даже России, когда-то в свое время. У кого-то там родственники, у кого-то какие-то связи и они думали, что это нормальная страна, а она уничтожила их, не дрогнув рукой», — говорит Вадим.



Сейчас бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады продолжают нести службу в восточном регионе, стараясь выгнать оккупантов, и раз и навсегда, принести мир и благополучие на родную землю.



Кстати, недавно 81-я ОАМБр объявила о сборе средств на дроны. Помочь вы можете здесь.