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Саміт миру для України: Хто відвідає, чому Росія прагне його зірвати і чого очікувати після

Анастасія Кирилова
28 травня 2024, 12:00

Саміт миру для України: Хто відвідає, чому Росія прагне його зірвати і чого очікувати після

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії у середині червня. Фото: Пресслужба Президента України Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії у середині червня. Фото: Пресслужба Президента України

15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Очікується, що до обговорення долучиться понад 100 країн. Крім Росії — її на саміт не запросили. Основна тема — українська формула миру та шляхи врегулювання війни, яку розв’язала РФ. Які очікування покладає на подію Київ та як до ініціативи ставляться союзники України, що відомо про участь у саміті Китаю та країн глобального Півдня — в огляді «Новин Донбасу».

Платформа для мирного процесу

Очікується, що зустріч відбудеться на найвищому представницькому рівні — у саміті візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Загалом запрошено близько 160 країн. Як заявили в Офісі Президента України, саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.

Проведення Глобального саміту — це своєрідна кульмінація роботи над українською формулою миру. Вперше її оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 в Індонезії у жовтні 2022-го. У цьому покроковому плані 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема викрадених українських дітей).
  • виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості (йдеться про притягнення Росії до відповідальності та відшкодування завданої війною шкоди);
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Саме цей мирний план офіційний Київ презентує як безальтернативний, єдиний дипломатичний механізм для закінчення війни. Більшість союзників України підтримують його та мають намір засвідчити це у Швейцарії.

Хто буде на саміті?

Низка країн продовжує декларувати свою нейтральну позицію стосовно війни, деякі ж погоджуються не з усіма позиціями формули миру. Зокрема, йдеться про країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), глобального Півдня та ті, що так чи так підтримують контакти чи економічні відносини з Росією. Сама присутність таких держав, які мають дещо відсторонену позицію щодо російсько-української війни, вкрай важлива. Тож Україна особливо зацікавлена в участі цих держав у заході. Так, Президент України вже особисто запросив на саміт Президентів Аргентини, Гани.

Присутність на саміті країн, які мають стосунок до ОДКБ або є країнами, які підтримують добрі стосунки з РФ — серйозний удар по іміджу Росії. Тож вона і надалі намагатиметься робити все, аби максимально змінити ситуацію на свою користь, — вважає політолог Ігор Рейтерович. Зокрема йдеться про те, що росіяни навіть можуть вдатися до прямого тиску на владу окремих держав, аби ті не долучалися до саміту.

Наразі свою участь підтвердили Канада, Німеччина, Латвія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Польща, Фінляндія, Франція, Данія, Нідерланди, перша серед африканських країн — Кабо-Верде та інші. Очікується, що буде присутнім і лідер США Джо Байден, оскільки братиме участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня.

Прямої відмови брати участь у саміті від деяких країн ще не лунало. А якщо певні держави, наприклад, піддадуться на тиск з боку Кремля, то не заявлять про це прямо, а знайдуть формальний привід, – зазначають аналітики.

Чи приїде до Швейцарії Сі Цзіньпін?

Ще одна інтрига, пов’язана із самітом, — чи буде на ньому представлений Китай. Київ і союзники неодноразово заявляли, що зацікавлені в участі китайської делегації. Проте низка експертів вважає, що Пекін все таки проігнорує захід через відсутність серед учасників Москви. Раніше лідер КНР Сі Цзіньпін  заявив, що виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Київ, і Москва. На його думку, «потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання».

Крім того, Китай неодноразово робив заяви щодо того, аби Захід припинив постачати зброю Україні, а бойові дії заморозили на нинішній лінії зіткнення. Лунало від влади КНР і те, що Київ та Москва мають розпочати мирні переговори. Для цього Пекін навіть пропонував свій так званий мирний план, у якому Росію агресором не називає, а слово «війна» не вживає взагалі.

Тож нині участь КНР у саміті у Швейцарії під питанням. У березні цього року посол Китаю у Швейцарії Ван Шітін не виключив участі його країни у заході. Однак у медіа все частіше можна простежити думку, що Пекін і надалі наполягатиме на участі Росії або ігноруватиме подібні заходи.

Після візиту до Європи позиція Сі могла змінитися, припускають експерти. Принаймні, можна сподіватися на присутність китайського представника, – вважає радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

«На спільній пресконференції Сі та Макрона Президент Франції оголосив про те, що Китай усвідомлює важливість своєї присутності, участі у тій чи тій формі у швейцарському Саміті миру. Тому можна сподіватися, що представник Китаю таки відвідає захід. Найімовірніше, це буде рівень спеціального представника Китаю у Східній Європі пана Лі Хуея. Імовірніше за все, це буде той рівень, на який «розщедриться» Китай», — зазначив Веселовський.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: РІА «Новини»

Росія планує зірвати саміт?

У РФ не забарилися розкритикувати ідею проведення заходу та розповісти про нього у найкращих традиціях своєї пропаганди. При тому, що формально Москва продовжує вести публічно риторику про нібито готовність до перемовин будь-якого моменту. Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що «обговорювати плани мирного врегулювання ситуації в Україні без участі Росії, що пропонує українське керівництво, доволі дивно і смішно».

Водночас Росія запустила інформаційну кампанію для того, щоб зірвати захід у Швейцарії. Про те, що Путін має такі наміри, неодноразово заявляв Зеленський та українські політики, наголошуючи, що така реакція країни-агресора — очікувана.

За словами Зеленського, є точна інформація від розвідки про наміри Росії зірвати Саміт миру.

«Вона [РФ] має конкретний план: як це зробити, як зменшити кількість країн, які братимуть у ньому [саміті] участь, як діяти, щоб миру не було ще довше», — заявив український президент у квітні в Києві під час зустрічі з іноземними та українськими послами.

Глава держави не виключає, що РФ не зупиниться у намаганнях зірвати проведення заходу.

«Що більш змістовним буде саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й надалі намагатися зривати наші зусилля — і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами. Ми повинні цього не допустити. Зробити все для цього», — наголосив Зеленський в одному зі звернень.

На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, сама ідея участі Росії у саміті завідомо провальна, оскільки вона не зацікавлена у припиненні війни.

«Україна, безумовно, хоче звільнити свої території. Світова спільнота та Україна, безумовно, хочуть повернення міжнародного права як домінанти. Росія вкрай у цьому не зацікавлена. Росія зацікавлена в непрограші у війні, тобто вона хоче залишитися на окупованих територіях і не нести відповідальності за воєнні злочини. Хоче продовжувати експансію у будь-яких інших форматах. Тобто це абсолютно непорівнянні, взаємозаперечні цілі», — пояснив Подоляк свою позицію.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що тільки після саміту і напрацювання спільних підходів може відбутися спілкування з РФ.

«Мета цього саміту — об’єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії. Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів. Зрештою, ви не можете покласти край війні без обох сторін», — заявив міністр в інтерв'ю Foreign Policy.

Чого очікувати від мирного саміту?

Неодноразово українська сторона декларувала, що прагне консолідації у підходах до справедливого миру. Очікується, що учасники Саміту миру в Швейцарії внесуть в українську формулу миру уточнення і конкретні формулювання, які мають перетворити її на глобальну. А Росії мають надіслати узгоджений фінальний документ.

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, конференція може наблизити справедливий мир. Якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на відновлення миру зростуть.

Серед скептиків превалює думка, що на саміті пролунає багато декларативних заяв, однак про умови завершення війни домовитися не вдасться.

Проте для України передовсім важливо створити широку коаліцію, яка підтримує справедливий мир, – вважає політолог Володимир Фесенко. Це допоможе посилити дипломатичний тиск на країну-агресора. Переговори, на його думку, вести буде потрібно. Але не на умовах Росії.

«Більшість воєн закінчуються якимись угодами. Рано чи пізно переговори доведеться вести. Питання — коли і на яких умовах. Що стосується Глобального саміту миру, Росію туди не запрошували, але, наприклад, Швейцарія — співорганізатор цього саміту — теж виступає за те, щоб у перспективі починати якісь переговори з Росією», — сказав Фесенко.

Найімовірніше, це в перспективі будуть переговори про припинення вогню, припускає політолог.

«Миру не буде, якщо не буде жодних переговорів з Росією, навіть якщо ми виходимо на кордони 1991 року, нам доведеться домовлятися про припинення вогню і на суші, і на морі, і в повітрі. Це не будуть переговори з Путіним. Але це не повинні бути переговори на умовах Росії. І поки що про переговори з Росією не йдеться. Йдеться про вироблення спільної позиції великої кількості країн, які брали б до уваги українські інтереси щодо завершення цієї війни», — вважає Фесенко.

На думку політологині Олесі Яхно, Глобальний саміт миру — великий майданчик, який має задати рамку не переговорів про мир, а рух до досягнення миру або рух проти війни.

«Саміт миру — це не безпосередньо переговори про мир або безпосередньо пункти, які можна вирішити у двосторонньому порядку. Ні. Всі чудово розуміють, що це не так. Але від цього Саміт миру не є менш важливим процесом, бо він — довгостроковий. Навпаки, він дуже важливий з погляду того, що війна, як ми бачимо, триває в довгу», — говорить Яхно.

Головним підсумком дводенного саміту має стати фінальний документ, який підпишуть країни-учасниці. В ідеалі він має віддзеркалювати формулу миру України і основні принципи міжнародного права, – наголошує голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Було б ідеально, якби усі країни, які братимуть участь у Саміті миру, погодилися і підписали документ, який віддзеркалює формулу миру Зеленського. Але ми розуміємо, що, мабуть, з різних причин не всі можуть погодитися на ці 10 пунктів. Але головне, щоб документ наголошував на тому, що в ХХІ столітті застосовувати силу у міжнародних відносинах, вдаватися до злочину агресії — неприпустимо. Важливо, щоб в цьому документі знайшло відображення посилання на Статут ООН, який забороняє застосовувати силу у міжнародних відносинах. Щоб було відображено основні принципи і норми міжнародного права. Представлено ідею миру, який чітко базується на міжнародному праві. Ідею справедливого миру», — зазначив нардеп.

На думку Мережка, цей масштабний захід — шанс для кожної країни знайти мирне вирішення війни, зупинити російську агресію. І тому Путін цього боїться. У своїй пропаганді росіяни розповсюджують наратив, що так звані нейтральні країни — на боці РФ. Однак на саміті вони можуть показати, що шукають миру, і вони на правильній стороні історії.

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