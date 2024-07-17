Катастрофа рейса МН17: что 10 лет спустя говорят о трагедии в небе над Донбассом

Место крушения самолета MH17 в Донецкой области. Фото: Jeroen Akkermans / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. По количеству жертв катастрофа стала крупнейшей в истории Украины и в целом самым смертоносным сбитием пассажирского самолета. Как спустя 10 лет смотрят на трагедию, в частности в контексте полномасштабной войны РФ против Украины — в материале «Новостей Донбасса».

Обстоятельства и заключения следствия

Известие о катастрофе в районе села Грабово Донецкой области потрясло мир. Сразу же после крушения появились разные версии причин случившегося. Так, боевики «ДНР» писали в соцсетях о еще одной «сбитой птичке», пока не поняли, что это был пассажирский авиалайнер. Путин же до сих пор озвучивает нарратив о «различных версиях» трагедии и «политической мотивированности» судебного процесса. Международное расследование Москва, в своей обычной манере, называет «фарсом».



В августе 2014-го была создана международная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Согласно ее заключениям, пассажирский борт сбили ракетой, выпущенной из российской установки «Бук», что принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.



Дальше — годы расследований. Суд начал рассматривать дело о катастрофе 9 марта 2020 года в Нидерландах. 17 ноября 2022 года объявили приговор четырем обвиняемым в причастности к сбиванию самолета.



Главный из них — Игорь Гиркин (Стрелков), который на момент крушения командовал так называемыми вооруженными силами «ДНР». Еще трое — Сергей Дубинский, старший офицер ГРУ российской армии в отставке и первый глава «военной разведки ДНР», Олег Пулатов — подполковник запаса российских воздушно-десантных войск. На момент крушения занимал должность «замглавы разведслужбы ДНР». А также — Леонид Харченко — командир разведки группировки «ДНР», гражданин Украины.

Окружной суд Гааги признал виновными троих, кроме Олега Пулатова, которого оправдали из-за недостатка доказательств. Он единственный сотрудничал со следствием. Виновных заочно приговорили к пожизненному заключению. Суд поручил обеспечить их арест. Также виновные должны выплатить семьям жертв авиакатастрофы компенсации — 16 млн евро.

Невзирая на то, что с момента крушения самолета прошло 10 лет, виновные понесут наказание. Поскольку, как подчеркивают юристы, у таких преступлений нет срока давности.

Мемориальный комплекс памяти жертв трагедии МН17 в Нидерландах. Фото: monumentmh17.nl

«Украина и Нидерланды против России»

Нидерланды также подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17. Он рассматривается в рамках межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России» (в 2020-м году три междугосударственных дела объединили в одно, — ред.). 12 июня 2024 года состоялись беспрецедентные по продолжительности и количеству привлеченных слушания по поводу приемлемости и сущности данного межгосударственного дела.



На слушаниях в Страсбурге присутствовали представители 21 страны. Кроме Украины, свою позицию обосновало правительство Нидерландов, которое заявило жалобы относительно сбития «Боинга».



Представляя позицию в части жалоб по поводу крушения самолета, члены делегации Нидерландов акцентировали, что виновные до сих пор не наказаны, пишет «Укринформ».



От имени родственников погибших рейса МН17 в Суде выступил Пит Плуг, член правления фонда «Авиакатастрофа», который в катастрофе потерял брата, невестку и племянника. Останков его брата до сих пор не обнаружили.

Пит Плуг в своем выступлении сказал, что действия РФ навсегда изменили жизнь родственников погибших. И акцентировал: Россия несет ответственность за смерти их родных и должна быть наказана за страшную войну против Украины.



В текущем году родственники жертв катастрофы инициировали создание в Нидерландах информационного центра в память о трагедии.



История MH17 должна быть сохранена, считает Пит Плуг, потому что она очень важна в нашей новейшей истории.

Безнаказанность, подталкивающая к действиям

Спустя годы, в особенности после 24 февраля 2022 года, катастрофа рейса МН17 многими рассматривается не просто как отдельно взятый трагический инцидент, а сквозь призму полномасштабного вторжения России в Украину. Ряд экспертов и журналистов считает, что безнаказанность и нерешительная реакция мирового сообщества именно тогда окончательно развязали Путину руки.



Кремлевский режим увидел и осознал, что ни оккупация Крымского полуострова, ни война на Донбассе, ни гибель более 290 иностранных граждан не шокируют мир настолько, чтобы виновные действительно понесли ответственность, говорят аналитики.



«Сам по себе этот инцидент для него (Путина, — ред.) ничего особенного не означал. Он к этому моменту получил уже гораздо более весомые подтверждения того, что может чувствовать себя достаточно свободно. К этому моменту уже произошла аннексия Крыма, была развязана война на Донбассе. Он увидел, что особой реакции мира нет. Хотя всем было очевидно, что война на Донбассе — никакая не гражданская война. Никакой это не конфликт внутри Украины. А это именно война, которую Россия ведет против Украины. И вот это, я думаю, было для него достаточным аргументом для того, чтобы чувствовать себя свободным и безнаказанным», — сказал журналист Сергей Пархоменко.

Мир оказался неготовым к силовым реакциям

Катастрофа МН17 подтолкнула Путина к осознанию того, что он может победить в этой войне, считает военный эксперт Сергей Грабский.

«Путин осознал в тот момент, что, если делать движения быстро, как это у него получилось с Крымом, то коллективный Запад, цивилизованный мир просто не имеет инструментов противодействия. Никто не знает, как на это реагировать, как поступать. В мире на тот момент отсутствовали какие-либо инструменты наказания агрессора. Мир получил «инъекцию» неготовности решать вопросы силовыми средствами. После Холодной войны мир оказался не готов к силовым реакциям. Поэтому такая шокирующе вялая реакция мирового сообщества на авиакатастрофу, безусловно, подтолкнула Путина и укрепила его в понимании того, что он может действовать», — сказал Грабский.

Волонтеры благоустраивают территорию Мемориального комплекса в Нидерландах. Июль 2024 года. Фото: monumentmh17.nl

Именно катастрофа МН17 стала тем моментом, когда Европа поняла, как близко к ней находится Россия и угрозы, которые несет страна-агрессор, подчеркнул журналист Павел Каныгин в интервью The Insider.



«Все таки Европа, как и Америка, живет своей жизнью, своей повесткой. Поэтому даже такое страшное событие, как аннексия, как отъем чужой территории, что случилось в 2014 году с Крымом, конечно, шокировало, но не стало трагедией для стран Запада. А «Боинг» стал моментом, когда Европа поняла, как близко, на самом деле, к ней находится Россия. И как близко оказываются угрозы, которые таит в себе этот непонятный восточный сосед», — отметил журналист.



Он также напомнил, что после трагедии против российских чиновников и представителей элит были введены санкции.



«Основной пакет санкций, те самые, о которых уже все забыли, но которые продолжали долгие годы портить жизнь российской власти, элитам, — все это случилось после того, как сбили «Боинг». ЕС принял секторальные санкции. А в документе, который обосновывает эти санкции, практически во втором абзаце, говорится о том, что, перефразируя, последней каплей стала именно эта катастрофа. И нежелание РФ сотрудничать со следствием по установлению ее причин», — сказал Каныгин.



Спустя 10 лет расследование катастрофы по некоторым направлениям продолжается. Но привлечь к ответственности главных организаторов преступления, в частности Путина, в ближайшее время вряд ли возможно, констатируют эксперты. Ведь у российского диктатора есть иммунитет, что по данному делу делает его для суда недоступным.