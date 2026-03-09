Покровск – это политическая цель России – командующий ДШВ

Город Покровск Донецкой области является политической целью России. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.
По его словам, Москва постоянно переносила даты захвата города.
«Город держится. Те, кто там ведет оборону – держатся, чтобы не получилась Авдеевка номер два и не было резкого прорыва», – сказал Апостол.
Напомним, что российские войска сосредотачивают усилия на попытках продвижения в районе поселка Удачное под городом Покровск Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко