Покровск – это политическая цель России – командующий ДШВ

Покровск. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

Город Покровск Донецкой области является политической целью России. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.



По его словам, Москва постоянно переносила даты захвата города.



«Город держится. Те, кто там ведет оборону – держатся, чтобы не получилась Авдеевка номер два и не было резкого прорыва», – сказал Апостол.

Напомним, что российские войска сосредотачивают усилия на попытках продвижения в районе поселка Удачное под городом Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко