ВСУ проводят зачистку на стыке Днепропетровщины и Запорожья: российская армия практически оккупировала Гуляйполе – DeepState
09 марта 2026, 20:00

ВСУ проводят зачистку на стыке Днепропетровщины и Запорожья: российская армия практически оккупировала Гуляйполе – DeepState

Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Фото: карта DeepState Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины продолжают проводить зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По словам аналитиков, украинские бойцы продолжают действовать по отрезку от села Терновое на Днепропетровщине до села Сладкое на Запорожье.

«В частности, продолжаются активные бои за село Березовое. На других участках проводятся поисково-ударные действия по пехоте противника и технике, которая дает подкрепление пехоте или осуществляет логистику, в тои числе в тылу. В районе города Гуляйполе, к сожалению, ситуация не успешна, ведь противник практически оккупировал город, затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности в районе поселка Зализничное, сел Староукраинка и Святопетровка», – рассказали в DeepState.

Напомним, что российские войска сосредотачивают усилия на попытках продвижения в районе поселка Удачное под городом Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Днепропетровская область Запорожская область Гуляйполе
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война Оккупация ситуация на фронте Наступление РФ Контрнаступление ВСУ
