Чем потеря Покровска опасна для Украины? Анализ

Покровск. Фото: Новости Донбасса

По мере того как российские войска продолжают стремительно продвигаться к Покровску, находясь уже в 10 километрах от этого важнейшего логистического узла на Донбассе, растет беспокойство по поводу возможной потери города.



Одной из проблем для общественности является отсутствие ясности в вопросе о том, почему Покровск рассматривается как нечто отличное от любого другого потерянного населенного пункта на Донбассе. О том, чем так важен Покровск для Украины объясняет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight в англоязычном докладе для Euromaidan Press. «Новости Донбасса» подготовили перевод.

Чтобы полностью понять текущую ситуацию, прогнозы и риски, связанные с возможной потерей Покровска, нам необходимо отступить от тактического уровня и сместить фокус немного на восток, начиная с Авдеевки.



До захвата российскими силами в феврале 2024 года, район Авдеевки играл ключевую роль для украинских войск на протяжении почти десяти лет, служа крепостью, обеспечивающей безопасность жизненно важных логистических маршрутов в Донецкой области. Она также рассматривалась как потенциальный плацдарм для будущих украинских усилий по деоккупации Донецка.



Неудивительно, что с 2022 года Россия направила значительные ресурсы на захват Авдеевки, что вызвало вопросы о том, насколько оправданы были понесенные тяжелые потери даже среди россиян.



Целью операции был не только захват самой Авдеевки, но и выход на оперативный простор за ней. Как только Авдеевка была захвачена, она предоставила российским войскам множество вариантов действий и возможность маневра.



Это ключевой аспект, поскольку, если рассматривать театр военных действий исключительно с тактической точки зрения — сосредоточившись на отдельных посадках или отдельных населенных пунктах, — можно упустить более широкие оперативные цели противника и потенциальные последствия для Украины, если эти цели будут достигнуты.



Костяк логистики Украины в Донецкой области под угрозой

Покровск, город с довоенным населением в 60 тысяч человек, расположен к западу от Авдеевки на важнейшем перекрестке нескольких железнодорожных линий. Он стал ключевым узлом доставки и распределения железнодорожных грузов, способствуя снабжению украинских войск по всей линии фронта, от Угледара до северной части Донецка и далее.



В настоящее время только два пункта на Донбассе выполняют эту жизненно важную функцию — Покровск и Краматорск. Значение расположения и протяженности линии снабжения становится очевидным, если посмотреть на карту:



Потенциальная потеря Украиной Покровска рискует подорвать ее общую логистику на Донбассе. Карта: Euromaidan Press

Оценивая ситуацию, следует помнить, что России не нужно захватывать Покровск, чтобы получить контроль над железной дорогой. Близость к городу позволяет российским войскам наносить удары по поездам и транспортным средствам из артиллерии, минометов и беспилотников, фактически делая железнодорожный узел непригодным для использования.



Значение Покровска выходит за рамки его железнодорожного сообщения: город расположен на важном перекрестке дорог, играя ту же роль, что и железные дороги, в транспортировке и распределении грузов по всей линии фронта.



Покровск: железнодорожный и автомобильный логистический узел. Карта: Euromaidan Press

Дорога, соединяющая Покровск с Константиновкой, уже давно является целью российских наступательных действий. Перекрытие этой дороги осложнит снабжение войск, занятых в секторе Бахмут-Горловка.



Потенциальная потеря Покровска представляет собой серьезную оперативную угрозу для логистики всего региона, нарушая линии снабжения от Угледара на юге до Горловки на севере. Потеря как автомобильной, так и железной дороги усугубит ситуацию для украинских сил на Донбассе, что приведет к возможной потере Курахово, Угледара и районов к югу и северу от Торецка.



Еще одним существенным фактором является политический аспект: Покровск расположен чуть более чем в 20 километрах от административной границы Днепропетровской области. Учитывая, что в мае 2024 года российские войска вновь вошли в Харьковскую область с севера, нет оснований полагать, что Путин планирует остановиться на административных границах Донецкой и Луганской областей.



Если Покровск падет, российские войска столкнутся с минимальными препятствиями при продвижении к Днепру, что может распространить их контроль еще на один административный регион Украины и расширить список оккупированных областей.



Стремительное продвижение России в Донбассе не остановлено вторжением Украины в Курскую область

С момента падения Авдеевки российские войска продвинулись более чем на 25 километров на запад. Беспокойство вызывают не территориальные потери, а темпы продвижения российских войск через укрепленные районы.



Начиная с июля, темпы продвижения российских войск в этом регионе ускорились, что позволило им обойти многочисленные оборонительные линии, которые Украина поспешно построила после падения Авдеевки.



Карта укреплений на Покровском направлении, составленная Black Bird Group

Финская OSINT-группа Black Bird составила карту украинских оборонительных сооружений, видимых через спутниковые снимки, что помогает наглядно представить ситуацию. Как видно на карте, российские войска преодолели несколько оборонительных позиций, а после полного контроля над Новогродовкой осталась только одна оборонительная линия до окраины самого Покровска.



Анализ спутниковых снимков захваченных позиций свидетельствует об артиллерийских обстрелах и бомбардировках, хотя и не таких масштабных, как в других прифронтовых районах.



В качестве примера можно привести посадки в районе Новоолександровки, где украинские войска вели ожесточенные бои с наступающими российскими войсками. Хотя эти конкретные посадки были потеряны, российские войска не смогли продвинуться за них и в конечном итоге были остановлены.



Это оборонительные линии, построенные между Гродовкой и Ивановкой, которые были потеряны чуть больше недели назад. Хотя здесь есть некоторые признаки боя, бои здесь не такие интенсивные, как в районах, где украинские войска оказывают жесткое сопротивление.



Это, скорее всего, говорит о том, что украинские войска на Покровском направлении были вынуждены неоднократно отступать, не имея достаточных сил и средств для организованной обороны.



В то время как было много дискуссий и опасений по поводу отсутствия укреплений за Авдеевкой, которые вполне обоснованы, главной проблемой остается нехватка живой силы и опытных подразделений для обеспечения организованной обороны и защиты этих позиций. Независимо от того, насколько хорошо построены и многочисленны оборонительные сооружения, если они укомплектованы лишь на 10-20% от необходимого потенциала, неудивительно, что российским силам удается так быстро их преодолеть.



Как правило, в подобных ситуациях и Украина, и Россия перебрасывают дополнительные силы для стабилизации проблемного участка фронта. Для этого часто приходится отводить один или несколько батальонов из более спокойных секторов и перенаправлять их на более важные участки. Однако после того, как Украина была вынуждена перебросить свои ресурсы в Харьковскую область, а затем в Сумы для Курской операции, количество доступных подразделений для таких стабилизационных усилий значительно сократилось.



В результате Украина не смогла стабилизировать этот участок фронта, как и на других участках, таких как Торецк и Нью-Йорк, где украинские войска также столкнулись со значительными трудностями и были вынуждены отступить.



Потеря Покровска неминуема?

Означает ли это, что Покровск точно потерян? Нет, не означает, но вероятность такого исхода продолжает расти, учитывая соотношение сил на земле и концентрацию российской огневой мощи в районе Покровска. Несмотря на попытки Украины отвлечь российские силы от Покровска с помощью Курского наступления, российское руководство по-прежнему не желает перебрасывать значительное количество сил с этого фронта, даже ценой репутационных и политических издержек.



Украинским силам крайне важно не допустить быстрого и легкого захвата Покровска, поскольку это может дать Украине необходимое время для организации обороны за пределами Покровска — возможность, упущенная в аналогичной ситуации в Авдеевке. Если Россия исчерпает свои силы для захвата Покровска, у нее может не хватить ресурсов или морального духа для дальнейшего продвижения.



Кроме того, Украина продемонстрировала способность к внезапным и эффективным контратакам против перенапряженных противников — подход, который доказал свою эффективность, учитывая большую мобильность украинских войск и более децентрализованный подход по сравнению с российскими силами.



У украинского командования есть несколько вариантов стабилизации линии фронта, включая развертывание вновь сформированных бригад, переброску сил с Курского и Харьковского направлений или стягивание батальонов с более стабильных фронтов. Пойдет ли украинское командование на эти шаги, пока неизвестно, но исключать такой сценарий нельзя.



На сегодняшний день ситуация вокруг Покровска остается тяжелой и опасной, что может привести к серьезной оперативной катастрофе, если город будет потерян.