Нові можливості для ВПО: що змінилося з ухваленням Закону «Про народовладдя в громадах»

Закон «Про народовладдя» зробить із ВПО повноцінних учасників громади. Фото: ШІ

6 січня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3703-IX, який регламентує механізми реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Уже 8 січня закон набув чинності.







Цей документ відкриває нові можливості для участі жителів територіальних громад, організацій громадянського суспільства (ОГС) та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в управлінні місцевими справами.

Що змінюється?

На важливості закону наголосила Тетяна Дурнєва, голова правління Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ».

«Відтепер понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб отримують рівні права з жителями громад, у які вони переселилися. Це важливий крок до розширення громадянських прав», - зауважила Дурнєва.



Співавтор закону Максим Лациба підкреслив, що завдяки документу в кожній громаді, яких в Україні налічується 1470 (з урахуванням тимчасово окупованих територій і тих, де діють військові адміністрації), з'являться інструменти громадської участі.



Це місцева ініціатива, загальні збори, громадські слухання, участь у плануванні та розподілі коштів міського бюджету та інші форми, які місцеве самоврядування вирішить додатково впровадити.



«Загалом документ спрямований на інтеграцію ВПО в життя громад, де вони проживають, розвиток демократичних процедур, участь ОГС (Організації Громадянського Суспільства) та активістів у процесах вироблення рішень у громаді та покращення процедур звітності», - додав експерт.



Закон спрямований на зміцнення демократичних засад у територіальних громадах. Відповідно до нього, нововведення включають:

1. Форми участі громадян: Закон визначає основні способи, за допомогою яких мешканці громад можуть впливати на розв'язання питань місцевого значення.

Закон визначає основні способи, за допомогою яких мешканці громад можуть впливати на розв'язання питань місцевого значення. 2. Статути громад: Запроваджено обов'язковість затвердження статутів територіальних громад, що визначають ключові аспекти місцевого самоврядування.

Запроваджено обов'язковість затвердження статутів територіальних громад, що визначають ключові аспекти місцевого самоврядування. 3. Бюджетна участь: Створено механізми для залучення мешканців до планування та розподілу коштів місцевих бюджетів.

Створено механізми для залучення мешканців до планування та розподілу коштів місцевих бюджетів. 4. Звітність влади: Встановлено чіткі процедури звітування перед громадою для сільських і міських голів, а також депутатів місцевих рад.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) тепер офіційно прирівнюються до жителів громад, де вони проживають. Це дає їм змогу брати участь в ухваленні рішень і впливати на розвиток територій, які стали їхньою новою домівкою.

Визнання ВПО жителями громад сприяє їхній інтеграції та участі в житті територій, де вони живуть.

«Визнання ВПО жителями громад — це революційний крок для України, який сприяє їхній інтеграції та участі в житті територій, де вони живуть», - зазначив експерт Максим Лациба.

Які права тепер доступні ВПО?

Переселенці отримали доступ до таких інструментів участі:

Місцеві референдуми — голосування з важливих питань громад.

— голосування з важливих питань громад. Загальні збори — обговорення та ухвалення рішень спільно з іншими жителями.

— обговорення та ухвалення рішень спільно з іншими жителями. Місцеві ініціативи — можливість пропонувати проєкти рішень.

— можливість пропонувати проєкти рішень. Громадські слухання — обговорення актуальних питань з місцевою владою.

— обговорення актуальних питань з місцевою владою. Участь у бюджеті — вплив на розподіл коштів громад.

— вплив на розподіл коштів громад. Громадські консультації — форми взаємодії мешканців з органами місцевого самоврядування.

Важливо, що перелік цих можливостей може бути доповнений кожною окремою громадою. До ухвалення змін у законодавстві багато громад надавали ВПО обмежені права.



Наприклад, дослідження організації «ГРУПА ВПЛИВУ», проведене 2020 року, засвідчило: лише 20% інструментів були доступними для ВПО у повному обсязі, у 40% випадків існували бар'єри для їхнього використання, а решта 40% інструментів були повністю недоступними.



Крім того, тепер молодь із 14 років може брати участь у житті громад. Вони можуть збирати підписи, підготувати проєкт рішення та подати його на розгляд міської ради, ініціювати та брати участь у громадських слуханнях або в публічних консультаціях. Молоді люди тепер можуть стати справжніми громадськими діячами, зокрема також впливаючи на шкільний бюджет.



Зі свого боку, співавтор закону і представник Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) Максим Лукінюк зазначив, що до 1 січня 2027 року органи місцевого самоврядування мають узгодити із Законом чинний статут територіальної громади або затвердити новий.



Кожна громада отримає свій Статут — «малу Конституцію», яка враховуватиме її особливості та регулюватиме форми взаємодії місцевої влади з жителями: від громадських слухань до публічних консультацій.

Доповнення та критика

Все ж таки експерти вважають, що закон потребує доопрацювання, особливо в частині адаптації для регіонів, де управління здійснюється військовими адміністраціями.



Наприклад, виконавчий директор Коаліції «На лінії зіткнення» Андрій Грудкін відзначив плюси й недоліки закону. Він наголосив на важливості надання права голосувати за місцевих депутатів і голів, але висловив побоювання з приводу збереження локальної ідентичності територій, що перебувають під тимчасовою окупацією. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.



«Безперечно, право голосувати за місцевих депутатів і голову - це можливість для ВПО відстоювати свої інтереси, як певного ком'юніті. З погляду філософії демократії - це дуже правильне рішення. Чи означає цей закон, що я втрачаю статус жителя Торецької громади? А сама територіальна громада припиняє своє існування? А хто ж тоді є жителями Торецької громади? Ті, кого путін завезе в Торецьк із Дагестану? Я не збираюся голосувати на місцевих виборах у приймаючій громаді, тому що вона завжди буде для мене ПРИЙМАЮЧОЮ. Це як готель, у якому я знімаю номер. У жодному разі я нікого не агітую сприймати реальність так само. Є люди, які ставляться до місця перебування дуже раціонально, деякі навіть соромляться свого походження. Деякі з американським стилем життя можуть подорожувати все життя», — написав Грудкін.







За словами голови Коаліції «На лінії зіткнення», він хоче сплачувати податки до бюджету своєї Торецької громади, яка наразі складається не з квадратних кілометрів територій, а з людей, викинутих Росією з дому, нею ж знищеного. Тому що в приймаючій громаді він і так платить податки, купуючи товари й послуги.



На думку голови правління Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ», новий закон не обмежує переселенців і не відокремлює їх від рідних громад, а лише розширює їхні можливості.







«По-перше, не всі члени громад, які окуповані, стали внутрішньо переміщеними особами. Є люди, які залишаються на окупованих територіях. По-друге, те, що вони визнані членами громади, надає їм право на рівні з іншими брати участь у схваленні рішень в управлінні місцевими справами, але при цьому ВПО залишають за собою свою приналежність до тих громад, з яких вони були змушені виїхати. Я не бачу тут жодної проблеми, просто розширення можливостей для ВПО», — підкреслила Тетяна Дурнєва, голова правління Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ».



Водночас залишається питання, як нещодавно ухвалений закон «Про народовладдя в громадах» буде реалізовано в районах, розташованих близько до фронту.



Співавтор закону Максим Лациба підтвердив, що в громадах, де управління здійснюють місцеві військові адміністрації, наприклад, на деокупованих територіях Херсонської області та інших районах, близьких до фронту, закон поки що не діє.







«Тому інструменти громадської участі в цих громадах поки що недійсні. Ми вважаємо це неправильним і неприйнятним. Асоціація сприяння самоорганізації населення порушує це питання. Мають бути внесені зміни до закону про воєнний стан, які б передбачали можливість використання хоча б частини інструментів громадської участі військовими адміністраціями. Адже наразі військові адміністрації не мають жодних правових інструментів для того, щоб чути думку людей і мешканців громад, якими вони керують», - заявив експерт Максим Лациба.

Ухвалення Закону №3703-IX стало важливим кроком у розвитку місцевої демократії в Україні. Він гарантує рівні права для мільйонів громадян, включно з уразливими групами ВПО, і створює умови для прозорого та демократичного управління на місцях.



Однак реалізація всіх його положень потребує значних зусиль, включно з доопрацюванням окремих аспектів із врахуванням специфіки територій, близьких до лінії фронту.