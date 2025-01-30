«Белые ангелы» ежедневно под обстрелами спасают людей: как полицейские работают на линии фронта

Павел Дяченко рассказал, сколько гражданских эвакуировали. Фото: ГУНП в Донецкой области

Сквозь треснувшее стекло машины виднеется стела с надписью Курахово. На ней еще возвышается желто-голубой флаг. Через несколько месяцев здесь будут висеть только триколоры. Но пока авто несется мимо разбитых домов, над которыми поднимается дым, чтобы спасти еще одну жизнь. Раненая женщина едва может говорить. Экипаж, приехавший в одну из самых опасных точек фронта, попадает под шквал дронов.



- Витя, Витя, ложись!



Прилет, взрыв, суета. Машина не заводится, пробило бак, и о чудо - все спасены!



Отряд полиции «Белый ангел» почти три года занимается эвакуацией людей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Правоохранители, несмотря на ежедневные обстрелы российских военных, продолжают вывозить гражданских с линии огня, а также оказывать первую медицинскую помощь, завозить медикаменты и гуманитарную помощь. Это настоящие герои, потому что именно эти «ангелы» рискуют собственной жизнью ради спасения других.





В конце 2024 года на сайте президента Украины появилась петиция с призывом присвоить звание Героя Украины полицейским эвакуационной группы. Речь идет о Викторе Коровке, Василии Пипе, Артеме Щусе, Рустаме Лукомском, Евгении Эфендикове, Владимире Райвиче. В тексте петиции ее автор Галина Васенок написала, что звание Героев Украины полицейским просят присвоить, в частности, за работу экипажа в Кураховской громаде.



«Мы, жители Кураховской громады, обращаемся с просьбой о присвоении высокого звания Героя Украины участникам эвакуационной группы «Белый ангел», которые своей преданностью, профессионализмом и бесстрашием спасли тысячи жизней во время войны», — говорится в тексте петиции.



«Новости Донбасса» пообщались с начальником отдела коммуникаций полиции Донецкой области Павлом Дяченко. Полицейский рассказал, сколько людей удалось вывести из опасных населенных пунктов, почему люди отказываются от эвакуации, а также чувствительные истории о спасенных детях.



Первая группа отряда сформировалась 1 декабря 2022 года в городе Марьянка (сейчас город находится под оккупацией РФ). Название экипажу дали местные жители в соответствии с цветом автомобиля, на котором передвигались полицейские.



«Название «Белый ангел» появилось в Марьинском районе, тогда полицейские осуществляли эвакуацию на машине «скорой помощи» белого цвета. Поэтому и дали такое название», — вспоминает полицейский.



Вывозят гражданских, несмотря на опасность



«Белый ангел» выбирает прифронтовой населенный пункт и выезжает на помощь.



«Наш экипаж охватывает весь фронтовой участок территории Донецкой области. То есть мы не можем попасть в населенные пункты и провести эвакуацию, которые временно оккупированы. Поэтому стараемся максимально попасть в любой населенный пункт и оказать помощь людям», — подчеркнул он.





По словам Дяченко, полицейские называют эвакуационные мероприятия «минутка», ведь за короткий промежуток времени люди должны собрать самое необходимое и быстро сесть в авто.



Что касается транспортных средств, то сейчас «Белый ангел» имеет мощный автопарк, это бронированные микроавтобусы, которые могут вместить не только людей, но и их домашних любимцев. В частности, были случаи, когда приходилось вывозить 15 человек. Такие ситуации происходили в Бахмуте, Авдеевке и Красногоровке.

Полицейский рассказал историю, которая произошла в городе Часов Яр, тогда «Белый ангел» привез людям продукты питания. Перед их приездом состоялся очередной вражеский удар, поэтому жители без раздумий решили уехать из опасного населенного пункта.



«Это очень тяжелая картина. Буквально за десять минут до того, как мы приехали, был удар «Градами» или артиллерией. Тогда очень существенно ранило человека, было много крови, рядом проезжали военные и медики, и забрали раненого. Тогда все люди согласились выехать, мы забрали 10 человек, даже не успели раздать хлеб», — сказал он.



Эвакуация спасает жизни



В Донецкой области продолжается эвакуация местного населения, однако не все соглашаются выехать даже несмотря на то, что в некоторых населенных пунктах нет света и связи. Однако полицейский экипаж помогает людям принять решение об эвакуации, в частности, жителям звонят родные, которые уговаривают их оставить дом и спасти свою жизнь.



«Люди в основном обращаются эмоционально, со слезами. Мольба, и она срабатывает, она действительно срабатывает», — заявил Дяченко.



В то же время полицейский понимает, почему большое количество людей не выезжает, ведь именно в Донецкой области находится их дом.



«Никто не хочет покидать свой дом, и это действительно понятно. Мы все люди. Трудно, когда ты это наживал годами. Трудно все оставить. У некоторых есть надежда, что их не коснется, там линия фронта не приблизится. Там все стабилизируется и их не заденет. Однако, когда люди видят, как в населенных пунктах травмируются и гибнут их соседи или знакомые, то действительно принимают такие решения (эвакуироваться – ред.)», — добавил он.



«Белый ангел» за более чем два года работы смог эвакуировать более 10 тысяч человек, среди них — более 1000 детей. Кроме того, дважды полицейские помогли выехать беременным женщинам. В частности, первый раз экипаж эвакуировал женщину из Бахмута, которая через несколько дней родила, а второй раз правоохранители довезли в роддом будущую маму из Красногоровки.



Самая большая мотивация — видеть счастливые глаза людей



«Белые ангелы» — универсальные сотрудники, которым часто приходится и доставать людей из-под завалов, и тушить пожары. Они также фиксируют последствия российских военных преступлений для использования этих доказательств в международных судах. Дяченко отмечает, что самая большая радость и мотивация — спасенные жизни.



Начальник отдела коммуникации полиции уточнил, что неоднократно наблюдал, как люди радовались, когда видели домашнюю еду, освещение на улицах и не разрушенные города. Однажды познакомился с маленьким мальчиком-сиротой из города Бахмут, его родители погибли в Константиновке.



«Он впервые за долгое время увидел работающие магазины. Мы зашли в кофейню, сразу его накормили. Потом он спросил: «Можно еще один пирожок». Это не передать словами», — вспоминает Дяченко.





Также он рассказал еще одну щемящую историю о трехлетней девочке, которая вместе с мамой в течение трех месяцев находилась в подвале. Когда полицейский экипаж вывез семью из опасного населенного пункта, девочка даже не сразу адаптировалась к солнечной погоде, ведь привыкла находиться в темноте.



Петиция о присвоении звания Героя Украины полицейским эвакуационной группы



Шестерым полицейским эвакуационного отряда «Белый ангел» просят присвоить звание Героев Украины. По словам Дяченко, это инициатива местных жителей Кураховской громады, ведь они собственными глазами видели, с какой настойчивостью правоохранители помогают людям.



Полицейский добавил, что они снимают эвакуационные поездки, чтобы показать миру, как Российская Федерация уничтожает города и села Донецкой области.



Сейчас петиция набрала 3258 подписей, когда она наберет 25 тысяч подписей, ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. Команда «Новостей Донбасса» призывает каждого украинца поддержать эту инициативу.