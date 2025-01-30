«Білі янголи» щодня під обстрілами рятують людей: як поліцейські працюють на лінії фронту

Павло Дяченко розповів, скільки цивільних евакуювали. Фото: ГУНП в Донецькій області

Крізь тріснуте скло автівки видніється стела з написом Курахове. На ній ще височіє жовто-блакитний прапор. Через кілька місяців тут висітимуть лише триколори. Але поки авто несеться повз розтрощені будинки, над якими здіймається дим, щоб врятувати ще одне життя. Поранена жінка ледь може говорити. Екіпаж, що приїхав в одну з найнебезпечніших точок фронту, потрапляє під шквал дронів.



- Вітя, Вітя, лягай!



Прильот, вибух, метушня. Автівка не заводиться, пробило бак, і о диво — всі врятовані!



Загін поліції «Білий янгол» майже три роки займається евакуацією людей з прифронтових населених пунктів Донеччини. Правоохоронці попри щоденні обстріли російських військових, продовжують вивозити цивільних з лінії вогню, а також надавати першу медичну допомогу, завозити медикаменти і гуманітарну допомогу. Це справжні герої сьогодення, бо саме ці «янголи» ризикують власним життям заради порятунку інших.





Наприкінці 2024 року на сайті президента України з’явилася петиція із закликом присвоїти звання Героя України поліцейським евакуаційної групи. Мова йде про Віктора Коровка, Василя Піпу, Артема Щуся, Рустама Лукомського, ЄвгенаЕфендикова, ВолодимираРайвича. У тексті петиції її авторка Галина Васенок написала, що звання Героїв України поліцейським просять присвоїти, зокрема, за роботу екіпажу у Курахівській громаді.



«Ми, мешканці Курахівської громади, звертаємося із проханням про присвоєння високого звання Героя України учасникам евакуаційної групи «Білий янгол», які своєю відданістю, професіоналізмом та безстрашністю врятували тисячі життів під час війни», — йдеться у тексті петиції.



«Новини Донбасу» поспілкувалися з начальником відділу комунікацій поліції Донецької області Павлом Дяченком. Поліцейський розповів, скільки людей вдалося вивести з небезпечних населених пунктів, чому люди відмовляються від евакуації, а також чутливі історії про врятованих дітей.



Перша група загону сформувалася 1 грудня 2022 року в місті Мар’янка (наразі місто знаходиться під окупацією РФ). Назву екіпажу дали місцеві жителі відповідно до кольору автомобіля, на якому пересувалися поліцейські.



«Назва «Білий янгол» з’явилася в Мар'їнському районі, тоді поліцейські здійснювали евакуацію на машині «швидкої допомоги» білого кольору. Тому і дала таку назву», — згадує поліцейський.



Вивозять цивільних, незважаючи на небезпеку



«Білий янгол» обирає прифронтовий населений пункт та виїжджає на допомогу.



«Наш екіпаж охоплює всю фронтову ділянку території Донецької області. Тобто ми не можемо потрапити в населені пункти та провести евакуацію, які тимчасово окуповані. Тому намагаємось максимально потрапити у будь-який населений пункт та надати допомогу людям», — наголосив він.





За словами Дяченка, поліцейські називають евакуаційні заходи «хвилинка», адже за короткий проміжок часу люди мають зібрати найважливіше і швидко сісти в авто.



Щодо транспортних засобів, то зараз «Білий янгол» має потужний автопарк, це броньовані мікроавтобуси, які можуть вмістити не тільки людей, але і їх домашніх улюбленців. Зокрема, були випадки, коли доводилося вивозити 15 осіб. Такі ситуації відбувалися в Бахмуті, Авдіївці та Красногорівці.

Поліцейський розповів історію, яка сталася в місті Часів Яр, тоді «Білий янгол» привіз людям продукти харчування. Перед їх приїздом відбувся черговий ворожий удар, тому мешканці без роздуму вирішили виїхати з небезпечного населеного пункту.



«Це дуже важка картина. Буквально за десять хвилин до того, як ми приїхали, був удар «Градами» чи артилерією. Тоді дуже суттєво поранило людину, було багато крові, поруч проїжджали військові та медики, вони забрали пораненого. Тоді всі люди погодилися виїхати, ми забрали 10 осіб, навіть не встигли роздати хліб», — сказав він.



Евакуація рятує життя



На Донеччині триває евакуація місцевого населення, однак не всі погоджуються виїхати навіть попри те, що в деяких населених пунктах немає світла та зв’язку. Проте поліцейський екіпаж допомагає людям ухвалити рішення про евакуацію, зокрема, мешканцям телефонують рідні, які вмовляють їх залишити дім та врятувати своє життя.



«Люди переважно звертаються емоційно, зі сльозами. Благання, і воно спрацьовує, воно дійсно спрацьовує», — заявив Дяченко.



Водночас поліцейський розуміє, чому велика кількість людей не виїжджає, адже саме на Донеччині знаходиться їх дім.



«Ніхто не хоче залишати свій дім, і це дійсно зрозуміло. Ми всі люди. Важко, коли ти це наживав роками. Важко все полишити. У деяких є надія, що їх не торкнеться, там лінія фронту не наблизиться. Там все стабілізується і їх не зачепить. Проте, коли люди бачать, як в населених пунктах травмуються і гинуть їхні сусіди або знайомі, то дійсно приймають такі рішення» (евакуюватись – ред.)», — додав він.



«Білий янгол» за понад два роки роботи зміг евакуювати понад 10 тисяч людей, серед них – понад 1000 дітей. Крім того, двічі поліцейські допомогли виїхати вагітним жінкам. Зокрема, перший раз екіпаж евакуював жінку з Бахмута, яка через декілька днів народила, а другий раз правоохоронці довезли до пологового будинку майбутню маму з Красногорівки.



Найбільша мотивація — бачити щасливі очі людей



«Білі янголи» — універсальні співробітники, яким часто доводиться і діставати людей з-під завалів, і гасити пожежі. Вони також фіксують наслідки російських воєнних злочинів для використання цих доказів у міжнародних судах. Дяченко наголошує, що найбільша радість і мотивація — врятовані житті.



Начальник відділу комунікації поліції уточнив, що неодноразово спостерігав, як люди раділи, коли бачили домашнюю їжу, освітлення на вулицях та не зруйновані міста. Одного разу познайомився з маленьким хлопчиком-сиротою з міста Бахмут, його батьки загинули в Костянтинівці.



«Він вперше за довгий час побачив працюючі магазини. Ми зайшли в кав'ярню, відразу його нагодували. Потім він запитав: «Можна ще один пиріжок». Це не передати словами», – згадує Дяченко.





Також він розповів ще одну щемливу історію про трирічну дівчинку, яка разом з мамою протягом трьох місяців перебувала у підвалі. Коли поліцейський екіпаж вивіз родину з небезпечного населеного пункту, дівчинка навіть не відразу адаптувалась до сонячної погоди, адже звикла знаходитися в темряві.



Петиція про присвоєння звання Героя України поліцейським евакуаційної групи



Шістьом поліцейським евакуаційного загону «Білий янгол» просять присвоїти звання ГероївУкраїни. За словами Дяченка, це ініціатива місцевих мешканців Курахівської громади, адже вони власними очима бачили, з якою наполегливістю правоохоронці допомагають людям.



Поліцейський додав, що вони фільмують евакуаційні поїздки, щоб показати світові, як Російська Федерація знищує міста та села Донеччини.



Наразі петиція набрала 3258 підписів, коли вона набере 25 тисяч підписів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Команда «Новин Донбасу» закликає кожного українця підтримати цю ініціативу.