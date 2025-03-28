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РФ ударила по Днепру роем беспилотников

28 марта 2025, 21:59

РФ ударила по Днепру роем беспилотников

РФ ударила по Днепру роем беспилотников

Взрывы раздались в Днепре вечером 28 марта. Город атакуют российские войска. 

«Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Соцсети публикуют видео, на котором слышен полет ударных беспилотников. 

В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Спасатели тушат огонь.

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