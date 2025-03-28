Украина получит доступ к европейским складам и спутниковым данным

27 марта во время встречи лидеров, поддерживающих Украину, Киев достиг договоренностей с рядом европейских стран о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.



«Мы также договорились с партнерами некоторых стран, не буду уточнять сейчас, это инициатива именно европейская — расширение доступа Украины к разведданным, к доступу к соответствующим технологиям, спутникам, которые имеют наши европейские коллеги. Далее мы договорились с теми лидерами относительно нашего украинского доступа к их складам с боеприпасами», — рассказал президент.



По его словам, партнеры также выразили готовность предоставить Украине лицензии на производство систем противовоздушной обороны, а также развивать совместные проекты в сфере дронов и ракетного вооружения. В перспективе будет вестись работа и над лицензиями на артиллерию.



Кроме того, Украина станет участником инициативы Rearm Europe, рассчитанной на 150 миллиардов евро. Эти средства смогут быть направлены на развитие украинского производства или совместных оборонных предприятий.



«Далее мы договорились, и благодарны Европейскому Союзу, президенту Кошту и председателю Еврокомиссии фон дер Ляйен за то, что в программе Rearm Europe с большим общим объемом 150 миллиардов евро каждая из стран, которая будет получать доступ к этой программе, будет иметь возможность взять часть этих средств и инвестировать в украинское производство или в совместное производство с той или иной страной в Украине», — подчеркнул Зеленский.



Он также добавил, что это особенно актуально для развития отечественного производства беспилотников.



Позднее в своем вечернем видеообращении к украинцам Зеленский рассказал, что страна работает над созданием собственных зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны.



«Сегодня мы говорили относительно нашей ракетной программы — максимального ускорения производства. Мы работаем и над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны. На днях, во время встреч в Европе, и ранее, в переговорах с другими партнерами, мы говорили о локализации производств в Украине, локализации некоторых систем ПВО, локализации ракет к ним — обязательно надо прийти к этому», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что временное прекращение передачи разведывательной информации США Украине не оказало влияния на Курскую операцию.