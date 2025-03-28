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ВСУ нанесли удар по пункту пропуска «Погар» в Брянской области РФ — это ответ на российские атаки

28 марта 2025, 21:39

ВСУ нанесли удар по пункту пропуска «Погар» в Брянской области РФ — это ответ на российские атаки

ВСУ нанесли удар по пункту пропуска «Погар» в Брянской области РФ — это ответ на российские атаки

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 27 марта нанесли прицельный удар по российскому пограничному пункту пропуска «Погар» в районе населенного пункта Случевск, Брянская область РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов», — говорится в официальном сообщении Генштаба.

Как отмечается, эта операция стала ответом на регулярные удары армии РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

«Циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан», — подчеркнули в ВСУ.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что именно из района «Погар» ранее не раз фиксировались запуски российских БПЛА в сторону Украины. Уничтожение этой локации должно ослабить наступательные возможности армии РФ на Сумском и Курском направлениях.

«Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении», — подчеркнули в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.

Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетике Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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