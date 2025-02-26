Білорусь запровадила «білий паспорт» для українців: перші відгуки від тих, хто перетинав кордон

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Білорусь посилила правила перетину гуманітарного коридору Мокрани-Доманова. Тепер українцям із тимчасово окупованих територій без закордонного паспорта потрібно оформлювати так званий «білий паспорт». Що це за документ і які складнощі виникають у тих, хто перетинає кордон, — розібралися «Новини Донбасу».

Пункт пропуску «Мокрани» знаходиться за 50 кілометрів від Бреста. Дістатися до нього територією Білорусі можна громадським транспортом, таксі або через перевізників. Від переходу «Доманова» до волинського Ковеля — 77 км. У Telegram-групах люди діляться досвідом перетину кордону та шукають попутників.

«За останні 2 місяці троє знайомих їхали через Мокрани, залишилися задоволені — дешево, без зайвих нервів, але (!) там пішки йти майже 2 км, дорога асфальт і нібито з нейтральної смуги Україна може дати коляску», — пише користувач Дар'я.

Проте, щоб потрапити на пункт пропуску «Мокрани» з Росії, українцям потрібен російський паспорт, повідомляють учасники чатів.

«Закордонний російський треба мати, у Білорусі попросили дати не лише внутрішній, а й закордонний російський. Сказали, ви їдете за кордон, у вас має бути російський закордонний. Я дала його їм. Все гаразд. Всім гарною подорожі! Фізично важко, і морально теж, але все можна подолати, якщо є мета та розуміння!», — Розповідає Ксюша.

На ділянці Мокрани-Доманово кордон можуть перетнути лише громадяни України, лише пішки та лише в один бік — у бік України.

«Відстань пішого переходу 2 км. Час для його проходження у кожного свій. Молодий проходить за 20 хвилин, а людина у віці може йти і дві години. Загальний час проходження двох кордонів та пішого переходу займає в середньому близько 4 годин. Якщо документи гаразд — проблем жодних немає і нюансів також», — ділиться Антоном досвідом.

Але тепер складнощі можуть виникнути у багатьох, хто хоче повернутись з тимчасово окупованих територій. Білорусь змінила правила виїзду Раніше білоруські прикордонники пропускали людей з будь-якими українськими документами, хай то буде внутрішній паспорт, свідоцтво про народження чи посвідчення водія. Тепер без закордонного паспорта перетнути кордон неможливо. Для цього необхідно отримати «білий паспорт» — неофіційну назву проїзного документа, який видають у консульстві України у Білорусі за відсутності закордонного паспорта. Офіційна назва — «проїзний документ для повернення в Україну».

Для його отримання потрібно звернутися до консульства України у Мінську, підтвердити громадянство, представивши внутрішній паспорт чи свідоцтво про народження, та чекати на документ до місяця. Весь цей час доведеться залишатися у Білорусі та шукати житло.



«Білий паспорт» якщо людина повернулася на окуповану територію, знову перетнути кордон через Білорусь вона не зможе. Єдиний вихід — складний маршрут через країни Балтії чи Грузію, але за наявності українського закордонного паспорта. Для кримчан ситуація ще складніша.

«Мені 20 років, я з Криму, 2014-го мені було 10, не встигла отримати паспорт. Є лише українське свідоцтво про народження та паспорт РФ, виданий у Криму. Наразі хочу переїхати в Україну, але переживаю, що в українському посольстві можуть відмовити в отриманні білого паспорта, щоб перетнути гумкоридор», — розповідає Аврора.

«Вам можна отримати білий паспорт, але одразу скажу – це буде непросто. Може зайняти 2 місяці. Вам потрібно звернутися до консульства України із заявою про відновлення громадянства. Далі все залежить від консула і вашого терпіння, тому що вам не один раз, швидше за все, треба буде в консульство потрапити за цей час, три рази точно. Ви зрозумієте чому. Але у вашому випадку це реально, і вам має видати "білий паспорт"», — пояснює Антон.

Крім посилення прикордонних правил, Білорусь також обмежила провезення ліків — багато препаратів, у тому числі серцево-судинні та неврологічні, тепер відпускаються лише за рецептом.

Повернутись на окуповані території без російського паспорта стає все складніше. Єдиний шлях — через Москву, аеропорт Шереметьєво, де людей фільтрують. Лише 20% українців успішно її проходять, решту розвертають. У деяких випадках російські спецслужби ставлять штамп депортації на 5, 10 або 20 років, що унеможливлює повернення в окуповані регіони.

«Щодо мене, при в'їзді до РФ намагаюся бути небагатослівною. Їду з Грузії, на запитання, де була, відповідаю: "у Тбілісі". А якщо питають, чи була ще десь, то відповідаю — була. І якщо питають, чи є український паспорт, тут без запитань — дістаю внутрішній російський та українську біометрію і чекаю на товариша зі спецвідділу на спілкування. Але безпосередньо на паспортному контролі даю мінімум інформації щодо своїх переміщень», — ділиться Даша.

На думку перевізників, запровадження «білого паспорта» може бути пов'язане зі збиранням інформації російськими спецслужбами.