Доброполье каждый день под обстрелами: Репортаж о ситуации в городе и эвакуации

Поврежденные обстрелами дома в Доброполье. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

Ситуация в городах Донецкой области ежедневно обостряется. Государственные и местные власти, волонтеры и полицейские продолжают проводить эвакуацию. Значительная часть людей уезжают самостоятельно. Кто-то принимает кардинальное решение — ехать подальше от линии фронта, часть людей выезжая из родного города, выбирают ближайший населенный пункт. Не редко, когда линия фронта подбирается и туда переезжать приходится снова.



Брат и сестра из Родинского — Алексей и Анна переехали в Доброполье буквально на скутере.

«И еще тачка была прицеплена, 150 кг где-то на ней было. Вещи, вода, все что смогли в одну сумку запаковать», — рассказывает Алексей.

Алексей житель Родинского эвакуировался в Доброполье, но теперь ему снова придется уезжать. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"





Россияне буквально стирают Родинское, как и другие города Донбасса. Боевые действия идут на окраинах. К Анне и Алексею в квартиру было 3 прилета.

«А на четвертый раз — сгорел дом. Все, что у нас было, дома, гаражи, все сгорело. Пробовали тушить, а оно все равно горит. Не тушится, и горит очень быстро. Мы в окна, что смогли, то покидали вещи», — рассказывает Анна.

Чтобы спасти свою жизнь, Алексею во время пожара пришлось выпрыгивать из окна второго этажа. Теперь у него проблемы с ногой. Но и на новом месте в Доброполье оказалось неспокойно. Российская армия прорвалась северо-восточнее от города. До линии фронта и здесь теперь осталось менее десяти километров.

«Мы вот только приехали, сутки переночевали и прилетело. Мы в шоке. Как нас догоняет, я уже не знаю куда тикать. Как будто бы нигде нет места где оно не прилетает», — жалуется Алексей.

Доброполье стало новым домом для жителей не только Родинского, но и Покровска, Мирнограда, а также соседних сел. Здесь у людей был шанс укрыться от российских захватчиков. Но армия РФ беспощадно уничтожает города и села. Доброполье под постоянным огнем. Оккупанты стреляют по домам мирных жителей.

Ситуация в Доброполье. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

Доброполье после очередного российского обстрела. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"



Елена, у которой 11 детей, а один из сыновей воюет в рядах украинской армии, в шоке от того, во что превращается ее родной город. Теперь она вынуждена покинуть Доброполье и переехать в другую область, где для нее и всей семьи сын купил новый дом.

«Понимаете, с одной стороны и тех людей жалко, я понимаю, и мы люди. Но они должны как-то сами договориться. Люди не причем. И города ни при чем, и квартиры людские, и дома не причем. Они должны сами об этом всем договориться», — сбивчато говорит Елена.

Пока в высоких кабинетах обсуждают условия неких «мирных соглашений и обмена территориями», Доброполье нещадно обстреливают ежедневно. Помогать людям выезжает, в том числе гуманитарная миссия «Пролиска».

«Я тут живу неподалеку, вышел, увидел людей с балкона. Люди кричали, просили деблокировать их из квартиры. Вырвало лутку с дверью. Я подошел, помог мужчине отодвинуть эту лутку, чтобы люди вышли. Потом я услышал крики одной женщины, подошел, а у нее осколочное ранение ноги. Правой ноги в бедро. Я оказал первую домедицинскую помощь, наложил турникет и жгут. Мы вызвали работников медпомощи и отвезли этого человека в медицинский центр», — рассказывает один из сотрудников гуманитарной миссии «Пролиска» Александр Усенко.

Александр Усенко, сотрудник гуманитарной миссии "Пролиска". Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

В Добропольской громаде сейчас проживает порядка 19 тысяч человек. Но это количество с каждым днем уменьшается. Многие люди попросту не выдерживают эмоциональной нагрузки из-за ежедневных атак.

«Сегодня работники гуманитарной миссии “Пролиска” оказывали первую психологическую помощь людям, которые получили стресс. Наш специалист по кейс-менеджменту консультировал по социальным вопросам. В том числе по госпрограмме “Є-Відновлення”. По эвакуации, что сейчас очень актуально. Также пострадавшим и самым уязвимым передавали спальные мешки», — объясняет Александр Усенко.

В соседней с Добропольской Покровской громаде почти не осталось мест, откуда бы люди не старались выехать. Помогают с эвакуацией зачастую тоже волонтеры.

«В 7 часов утра два автобуса выезжают и вывозят каждый день людей. Это может быть и 50 и 60 людей в день. Также работает и медтранспорт, вывозит людей в сопровождении с медработниками», — описывает ситуацию Александр Усенко.

Такой услугой от «Пролиски» воспользовалась Алла. Женщина попросила эвакуировать своего 96 летнего отца.

«Ну нет сил. Вы понимаете, сейчас выключат свет и я не смогу ничем его кормить. Некуда ему кашку поблендерить, борщик, и все. Мы ладно еще как-то, а он что с голоду будет умирать? Нет», — говорит Алла.

В сопровождении врачей семья планирует перебираться в Днепр.

«Конечно, возраст уже такой преклонный. И дорога тем более, ехать часа 3-4, поэтому медицинское сопровождение в таком возрасте уже обязательно. В дороге может случится все что угодно», — объясняет медработник сопровождающий эвакуацию Дмитрий Лыгун.

Эвакуация пожилых и маломобильных людей из Доброполья. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

Эвакуация 96-летнего мужчины из города Доброполье, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

Самое страшное в дороге сейчас — это обстрелы, особенно дронами. Они в режиме постоянной охоты на людей.

«Были у нас уже тяжелые, даже дрон в нас попадал, а так каждый день ездим. Это уже более 1000, там точно больше. В основном, это люди маломобильные или не мобильные, которые самостоятельно просто не могут никуда ехать. И которым обязательно нужно мед. сопровождение», — добавляет Дмитрий.

Волонтеры также помогают выезжать и людям с домашними животными.

Люди стараются не бросать своих животных. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

Анна и Алексей смогли вывезти из Родинского в Доброполье маленьких собак. Говорят, что с животными сложно снять жилье — нигде не берут. Но люди не бросают питомцев.

Жительница Родинского Анна. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"

«У нас собака осталась, мы ее не смогли поймать. Она забежала, забилась под кровать, я кричу: "Клепа, вылазь!" Я ее не могу вытянуть, а кровать, — буквально со слезами на глазах говорит Анна. — И там мама осталась. Она боялась, мы спали в подвале. Она боялась постоянно, мы ее тащили в подвал потому, что ночью вообще не безопасно спать. Постоянные прилеты и вот она побоялась с нами выезжать, забилась. Одну крупненькую собаку никто не хотел брать вместе с ней. Эти маленькие хоть. Эта на ноги упала, не ходит. Инсульт. Она все время дергается, она на все вот так реагирует».

Отсутствие жилья, работы, денег, домашние животные, маломобильные родственники — главные причины, почему люди остаются дома, даже несмотря на обстрелы. К тому же, у Анны инвалидность, но у нее нет даже пенсии.

«За что мне потом было ехать? Поэтому мы сидели. Мы не "ждуны". Потому, что некуда, просто некуда и не за что… Не за что покушать, не за что», — сокрушается жительница Родинского.

Но ситуация в Донецкой области с каждым днем становиться только хуже. Покровск уже практически окружен с трех сторон, армия РФ подбирается к Дружковке и Константиновке. Доброполье, которое недавно было достаточно далеко от линии фронта, опустело. Людям приходится бежать из своих домов в неизвестность.

Обстановка в Доброполье после обстрела. Фото: Дмитрий Глушко, "Новости Донбасса"