Дроны атаковали захваченную Макеевку: возник пожар, под удар попала подстанция

Последствия атаки на захваченную Макеевку. Фото: соцсети

Вечером 13 января беспилотники атаковали оккупированный город Макеевка Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



В результате атаки возник пожар. Под удар попала подстанция «Чайкино».



Информацию об атаке БПЛА и пожаре в городе подтвердили и в местных пророссийских пабликах.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Макеевки Владислав Ключаров пока не комментировали атаку на город.

Напомним, что вечером 13 января дроны также атаковали захваченный Донецк, сообщают об ударе по телевышке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко