Дроны атаковали захваченную Макеевку: возник пожар, под удар попала подстанция

Вечером 13 января беспилотники атаковали оккупированный город Макеевка Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.
В результате атаки возник пожар. Под удар попала подстанция «Чайкино».
Информацию об атаке БПЛА и пожаре в городе подтвердили и в местных пророссийских пабликах.
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Макеевки Владислав Ключаров пока не комментировали атаку на город.
Напомним, что вечером 13 января дроны также атаковали захваченный Донецк, сообщают об ударе по телевышке.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко