Российские БПЛА атаковали железнодорожников в Донецкой области: есть раненые

Последствия атаки на железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Фото: «Укрзалізниця»

13 января в результате атаки российских дронов ранения получили два железнодорожника в Донецкой области. Об этом сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.



По его словам, пострадали машинист и осмотрщица вагонов.



«Состояние стабильное, оказывается медицинская помощь в больнице. БПЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами – это существенно помогло. Сам локомотив – также с дополнительной защитой. Железнодорожники выполняли сугубо гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования. Очередной коварный прицельный удар по железнодорожникам, очередная попытка запугать Донетчину», – отметил Перцовкий.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 января российские беспилотники атаковали село Староварваровка на Донетчине, в результате чего из-под завалов дома достали тело мужчины и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко