Российские БПЛА атаковали железнодорожников в Донецкой области: есть раненые

13 января в результате атаки российских дронов ранения получили два железнодорожника в Донецкой области. Об этом сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.
По его словам, пострадали машинист и осмотрщица вагонов.
«Состояние стабильное, оказывается медицинская помощь в больнице. БПЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами – это существенно помогло. Сам локомотив – также с дополнительной защитой. Железнодорожники выполняли сугубо гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования. Очередной коварный прицельный удар по железнодорожникам, очередная попытка запугать Донетчину», – отметил Перцовкий.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 января российские беспилотники атаковали село Староварваровка на Донетчине, в результате чего из-под завалов дома достали тело мужчины и есть раненый.
