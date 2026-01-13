ГБР разоблачило межрегиональный канал сбыта наркотиков в Донецкой и Киевской областях

Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили о подозрении двум мужчинам, которые организовали межрегиональный сбыт наркотических средств в Донецкой и Киевской областях.

По данным следствия, среди потенциальных клиентов злоумышленники также рассматривали военнослужащих. Фигурантами дела оказались ранее судимые за наркопреступления жители Дружковки и Ирпеня, познакомившиеся во время отбывания наказания.

Один из них самостоятельно выращивал коноплю и изготавливал наркотики, другой — пересылал «товар» почтой, используя тубусы из-под строительного акрила. Сбыт осуществлялся из рук в руки на «своих» территориях, также предпринимались попытки расширить деятельность на Днепропетровскую область.

За два месяца подозреваемые реализовали около 300 доз наркотиков общей массой примерно 3 кг. Во время обысков правоохранители изъяли наркотические вещества, банковские карты, телефоны, наличные деньги, боеприпас и другие доказательства.



Подозреваемым инкриминируют ряд статей УК Украины, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

