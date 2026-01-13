В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго

Иллюстративное фото

В Запорожье российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки было повреждено оборудование, что привело к отключению электроэнергии у значительного числа потребителей в регионе.



Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во время обстрела пострадали две сотрудницы облэнерго. Женщины находились на рабочем месте и получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение. У одной из сотрудниц диагностированы ожоги лица, рук и головы, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Состояние второй пострадавшей медики считают более тяжелым: она получила ожоги и контузию, при транспортировке в больницу находилась без сознания.



Специалисты энергетической компании продолжают оценку повреждений и работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, РФ готовит очередной массированный ракетный удар по Украине.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»