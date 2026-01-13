«Могилы во дворах и выгоревшие дома»: в ВСУ показали видео, как сейчас выглядит Константиновка

Константиновка. Фото: кадр из видео

Город Константиновка Донецкой области сейчас находится под прицельным огнем российских дронов, артиллерии и управляемых авиабомб. Об этом сообщили в пресс-службе 11-го армейского корпуса ВСУ, опубликовав кадры города.



По словам военных, в Константиновке слышно бесконечное жужжание FPV в небе.



«Могилы во дворах, выгоревшие дома, разбитые и разрушенные квартиры и вместе с ними человеческие жизни», – отметили в корпусе.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 января российские беспилотники атаковали село Староварваровка на Донетчине, в результате чего из-под завалов дома достали тело мужчины и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко